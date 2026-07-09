Crisis por la caída del consumo: de fabricar 1.200.000 alfajores por mes a entrar en concurso preventivo

De la expansión en la pandemia a la crisis de las pymes

Fundada en 2011 por los empresarios Mariano Bonaventura y Sebastián Espina, la historia de la firma comenzó con una máquina usada y una humilde producción de 80.000 unidades. Con el correr de los años, experimentó un éxito sostenido, ubicando sus alfajores en grandes cadenas de kioscos. De hecho, durante la reciente pandemia de coronavirus cumplió el anhelo de ingresar a los grandes supermercados y comenzó a exportar, impulsada por los cambios logísticos que afectaron a sus principales competidores.