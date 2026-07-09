Crisis por la caída del consumo: de fabricar 1.200.000 alfajores por mes a entrar en concurso preventivo
La empresa dueña de los alfajores Alfa Pampa entró en concurso preventivo. Su producción mensual cayó drásticamente por la fuerte crisis del consumo.
La compañía Alfajores Baltazar S.A., reconocida en el mercado por producir la marca Alfa Pampa, atraviesa un momento de crisis y entró en concurso preventivo. La resolución judicial expone las graves dificultades que sufren las Pymes frente a un duro contexto económico marcado por la fuerte retracción del consumo a nivel nacional.
Cómo será el concurso preventivo de la fabricante de alfajores
La decisión fue oficializada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 27, a cargo de la magistrada María Virginia Villarroel. La medida evidencia un importante declive en la rentabilidad de la empresa, que pasó de elaborar 1.200.000 unidades mensuales a un promedio cercano a los 750.000. Esta drástica caída expuso una enorme brecha entre su capacidad instalada y la demanda real, forzando un ajuste en toda su estructura de personal.
Este concurso preventivo tiene como objetivo central emprolijar el pasivo de la compañía y permitir que negocie una propuesta de pago con sus acreedores mientras continúa desarrollando su actividad con normalidad. Quienes deban reclamar créditos tendrán plazo hasta el próximo 9 de octubre para presentar sus pedidos de verificación ante la síndica designada, Claudia Raquel Bareiro.
Según estipula el calendario de la Justicia comercial, el proceso se extenderá por más de un año: el período de exclusividad (la ventana para alcanzar las mayorías necesarias y sellar un acuerdo) vencerá recién el 13 de agosto de 2027.
De la expansión en la pandemia a la crisis de las pymes
Fundada en 2011 por los empresarios Mariano Bonaventura y Sebastián Espina, la historia de la firma comenzó con una máquina usada y una humilde producción de 80.000 unidades. Con el correr de los años, experimentó un éxito sostenido, ubicando sus alfajores en grandes cadenas de kioscos. De hecho, durante la reciente pandemia de coronavirus cumplió el anhelo de ingresar a los grandes supermercados y comenzó a exportar, impulsada por los cambios logísticos que afectaron a sus principales competidores.
Sin embargo, el escenario actual cambió de forma abrupta. La drástica disminución en los pedidos comerciales expuso uno de los principales riesgos que amenazan hoy a las pymes dedicadas a la alimentación: aumentar la capacidad productiva se vuelve un ancla muy pesada cuando el nivel de consumo se contrae, dejando a la empresa con una estructura de costos sobredimensionada e insostenible.
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