El uso prolongado de zapatillas, especialmente durante los días de calor o al practicar ejercicio, puede favorecer la acumulación de humedad y la aparición de malos olores en su interior. Aunque lavar el calzado es una de las alternativas para mantenerlo limpio, no siempre resulta práctico hacerlo con frecuencia. Sin embargo, existe un sencillo truco casero que permite combatir este problema con dos ingredientes que pueden estar presentes en cualquier hogar.