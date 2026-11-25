Truco casero: cómo quitar los malos olores persistentes y dejar las zapatillas frescas
Este método efectivo y casero se volvió viral en redes sociales. Solo se necesitan dos ingredientes que se encuentran en cualquier hogar.
El uso prolongado de zapatillas, especialmente durante los días de calor o al practicar ejercicio, puede favorecer la acumulación de humedad y la aparición de malos olores en su interior. Aunque lavar el calzado es una de las alternativas para mantenerlo limpio, no siempre resulta práctico hacerlo con frecuencia. Sin embargo, existe un sencillo truco casero que permite combatir este problema con dos ingredientes que pueden estar presentes en cualquier hogar.
Se trata de una combinación de bicarbonato de sodio y café molido, dos productos que se colocan dentro de una pequeña bolsita de servilleta para ayudar a reducir los olores y absorber la humedad. El procedimiento es económico, requiere pocos minutos de preparación y puede convertirse en una opción sencilla para mantener las zapatillas frescas entre cada uso.
Los dos ingredientes para eliminar el mal olor
Para preparar este remedio casero, solo hacen falta tres elementos: una servilleta de papel, una cucharada de bicarbonato de sodio y una cucharada de café molido.
Ambos ingredientes tienen propiedades que pueden resultar útiles para combatir el mal olor. El bicarbonato ayuda a reducir los olores y a controlar la humedad, mientras que el café aporta una fragancia intensa que permite disimular los aromas desagradables que quedan dentro de las zapatillas.
Cómo preparar la bolsita y cuándo usarla
-
Preparar la mezcla: colocar una cucharada de bicarbonato de sodio y otra de café molido sobre el centro de una servilleta.
Armar las bolsitas: juntar los extremos del papel y sujetarlos con una gomita para evitar que los ingredientes se escapen.
Colocarlas en las zapatillas: introducir un paquete dentro de cada calzado, preferentemente antes de acostarse.
Dejarlas actuar: mantenerlas en el interior durante toda la noche para que ayuden a reducir la humedad y los malos olores.
Retirarlas por la mañana: sacar las bolsitas y desecharlas antes de volver a utilizar el calzado.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario