En ambos casos, la finalidad es conseguir una textura que facilite la incorporación de otros ingredientes una vez finalizado el horneado.

Cuándo conviene hornear la papa sin envolver

Si el objetivo es conseguir una cáscara dorada y crocante, los especialistas recomiendan prescindir del papel aluminio. De esta manera, la humedad puede escapar durante la cocción.

Por otro lado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) advierten que las papas cocinadas con este envoltorio deben mantenerse a una temperatura de al menos 60 °C hasta servirlas o refrigerarse rápidamente con el aluminio flojo.

Esta recomendación busca reducir el riesgo de botulismo, una enfermedad grave de origen alimentario que puede desarrollarse bajo determinadas condiciones de conservación.