Trucos caseros: las recomendaciones de los chefs para hornear papas envueltas en papel aluminio
Una técnica utilizada por reconocidos chefs permite modificar la textura de las papas durante su cocción.
El papel aluminio es uno de los elementos más utilizados en la cocina por su versatilidad y sus múltiples aplicaciones a la hora de preparar alimentos. Sin embargo, envolver las papas antes de introducirlas en el horno puede cambiar considerablemente el resultado final de la preparación.
Según la Comisión de la Papa de Idaho, este método permite retener el vapor que desprende el alimento durante la cocción, lo que favorece la conservación de la humedad y modifica la consistencia de la cáscara.
Para qué usan papel aluminio los chefs al hornear las papas
La técnica es especialmente utilizada para preparar papas rellenas, ya que permite obtener una cáscara tierna y un interior húmedo.
La reconocida chef Giada De Laurentiis recomienda perforar las papas con un tenedor antes de envolverlas individualmente en papel aluminio. Luego, deben cocinarse a 175 °C durante aproximadamente una hora, hasta que estén blandas.
Por su parte, el chef Emeril Lagasse utiliza este procedimiento durante la primera etapa de cocción de sus papas rellenas con salchicha.
En ambos casos, la finalidad es conseguir una textura que facilite la incorporación de otros ingredientes una vez finalizado el horneado.
Cuándo conviene hornear la papa sin envolver
Si el objetivo es conseguir una cáscara dorada y crocante, los especialistas recomiendan prescindir del papel aluminio. De esta manera, la humedad puede escapar durante la cocción.
Por otro lado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) advierten que las papas cocinadas con este envoltorio deben mantenerse a una temperatura de al menos 60 °C hasta servirlas o refrigerarse rápidamente con el aluminio flojo.
Esta recomendación busca reducir el riesgo de botulismo, una enfermedad grave de origen alimentario que puede desarrollarse bajo determinadas condiciones de conservación.
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