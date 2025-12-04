Truco casero: la manera de conservar las hierbas y evitar que se pudran

El truco casero para conservar las hierbas

Las hierbas frescas pueden durar mucho más si se aplican algunos métodos simples. Una opción muy efectiva es tratarlas como un ramito: se recortan los tallos y se colocan en un vaso con agua fría, cambiando el líquido cada dos días. Perejil y cilantro responden bárbaro a esta técnica, mientras que albahaca y menta prefieren quedarse a temperatura ambiente.