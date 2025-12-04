Truco casero: la manera de conservar las hierbas y evitar que se pudran
Truco casero simple para que tus hierbas se mantengan frescas por más tiempo, ya sea con agua, sal o métodos de secado que salvan cualquier cocina.
Las hierbas frescas pueden transformar cualquier comida, y con un buen truco casero es posible evitar que se arruinen en pocos días. Con métodos simples podés conservar las hierbas por más tiempo, manteniendo aroma y textura gracias a técnicas fáciles para la heladera, la cocina y el guardado diario.
Funcionan perfecto con perejil, cilantro, albahaca y otras hierbas aromáticas que querés mantener impecables para tus recetas de todos los días sin perder frescura.
El truco casero para conservar las hierbas
Las hierbas frescas pueden durar mucho más si se aplican algunos métodos simples. Una opción muy efectiva es tratarlas como un ramito: se recortan los tallos y se colocan en un vaso con agua fría, cambiando el líquido cada dos días. Perejil y cilantro responden bárbaro a esta técnica, mientras que albahaca y menta prefieren quedarse a temperatura ambiente.
Otra alternativa es envolverlas en papel absorbente apenas húmedo y guardarlas en una bolsita hermética. También funciona el repasador húmedo dentro del cajón de la heladera. Y para la albahaca, un truco casero muy rendidor es cubrir las hojas con sal gruesa para mantener aroma y color.
El freezer también es aliado: se pueden guardar los atados ya lavados y secos en una bolsa, o procesarlos con aceite y congelar en cubeteras para usar por porciones.
Lo esencial para que duren más:
- Las condiciones de luz, humedad y temperatura impactan directo en su frescura.
- Demasiado calor, golpes o exceso de oxígeno aceleran el deterioro, mientras que un ambiente estable evita moho y resequedad.
Pasos prácticos para cuidarlas mejor:
- Quitar el atado y descartar hojas dañadas.
- Guardarlas en vaso con agua o en bolsa con papel húmedo.
- Congelarlas enteras o mezcladas con aceite si no se usan pronto.
- Evitar cambios bruscos de temperatura.
- Controlar olor o manchas para retirar las que estén pasadas.
Con estas técnicas vas a prolongar la vida de tus hierbas frescas y mantener su sabor intacto en cada plato.
