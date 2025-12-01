No sabías: el método indicado para conservar los tomates y que no se pudran
Un creador de TikTok dejó a todos boquiabiertos al mostrar un truco casero insólito: con apenas un pedacito de cinta logra que los tomates duren muchísimo más sin pudrirse.
En TikTok abundan videos con humor, inspiración y consejos útiles, y esta vez el creador Jaimecaro compartió varios tips de cocina que explotaron entre los usuarios. El más comentado fue un truco casero súper simple pensado para alargar la vida útil del tomate y evitar que se arruine antes de tiempo.
El paso a paso para hacer que los tomates sean duraderos y no se pudran
El creador de TikTok publica de manera constante mini tutoriales con trucos para el hogar, aunque su fuerte son los consejos vinculados a la comida. En uno de sus videos más virales, compartió varias ideas simples para aplicar en la cocina y hacer más llevaderas las tareas del día a día.
Primero mostró un tip para cortar pepino sin que los trozos queden pegados al cuchillo: bastó con colocar un pedacito de cinta en el filo para que las rodajas se desprendieran con facilidad. Ese detalle generó sorpresa, pero lo que realmente explotó en reproducciones fue su truco casero para cuidar los tomates y estirar su vida útil sin esfuerzo.
Según explicó, solo se necesita un pequeño trozo de cinta de papel. El tiktoker cortó varias tiras y las pegó en la parte superior del tomate, justo en la zona donde la fruta se une con la planta. Ese punto es clave porque, al cubrirlo, se ralentiza el avance natural de la descomposición y el tomate se mantiene firme por más tiempo. El método es sencillo, económico y puede aplicarse en segundos.
Este tipo de contenido cautiva rápido a los usuarios, y por eso Jaimecaro ya superó los 19 millones de reproducciones, sumó más de 650 mil me gusta y acumuló miles de comentarios. Su perfil está lleno de tips de todo tipo y genera una enorme interacción. Entre los mensajes más repetidos se destacaron: “Lo del tomate es genial, queda fresco por más tiempo”, “Así se conserva mejor” y “Me encantó, gracias por el dato”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario