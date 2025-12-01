No sabías: el método indicado para conservar los tomates y que no se pudran

Tomate Pixabay

Según explicó, solo se necesita un pequeño trozo de cinta de papel. El tiktoker cortó varias tiras y las pegó en la parte superior del tomate, justo en la zona donde la fruta se une con la planta. Ese punto es clave porque, al cubrirlo, se ralentiza el avance natural de la descomposición y el tomate se mantiene firme por más tiempo. El método es sencillo, económico y puede aplicarse en segundos.