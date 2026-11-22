Los beneficiarios que pueden ahorrar en supermercados: los beneficios y descuentos para jubilados en noviembre
Los jubilados y pensionados pueden aprovechar descuentos en supermercados y comercios durante noviembre. Los reintegros alcanzan los $25.000 o $40.000, según la promoción y el banco.
Durante noviembre, los jubilados y pensionados de ANSES pueden acceder a descuentos y reintegros en distintas cadenas de supermercados del país. Los reintegros pueden alcanzar los $40.000, aunque los porcentajes, los días de vigencia y los límites de devolución dependen de cada promoción.
Jubilados: qué descuentos hay en supermercados durante noviembre 2026
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Disco, Jumbo y Vea: rebaja del 10% de lunes a jueves y del 20% adicional en artículos de perfumería y limpieza, sin límite de reintegro.
Chango Más: bonificación del 10% todos los días, con un máximo de $12.000 por operación y $50.000 mensuales. Quedan excluidos algunos productos, como carnes y electrodomésticos.
Coto: descuento del 10% de lunes a jueves, sin tope de devolución y con algunas exclusiones.
La Anónima: reducción del 10% los lunes y martes, sin límite de reintegro. No comprende carnes ni electrodomésticos, entre otros productos.
Día: ahorro del 10% los lunes, con un tope de $2.000 por compra.
Carrefour: descuento del 10% de lunes a miércoles, con un límite mensual de $35.000. No incluye carnes ni electrodomésticos.
Josimar: rebaja del 15% los martes, sin tope de compra y aplicable a todos los rubros.
Toledo: descuento del 15% los miércoles, sin límite de reintegro y con algunas categorías excluidas.
Cómo acceder a los descuentos para jubilados
Los jubilados y pensionados deben pagar con la tarjeta de débito en la que cobran sus haberes de ANSES para acceder a los descuentos. Según el supermercado, el beneficio se aplica en el momento de la compra o se acredita después en la cuenta bancaria o el resumen de la tarjeta.
Qué promociones bancarias hay en noviembre 2026
El Banco Patagonia ofrece a los jubilados descuentos de hasta el 35%, con un reintegro máximo de $40.000 en supermercados como Carrefour, Coto Digital, Jumbo y Chango Más.
Por su parte, el Banco Supervielle brinda los martes un 20% de descuento en Chango Más con tarjeta de crédito y otro 20% en MásGO con tarjeta de débito. Ambas promociones tienen un tope de reintegro de $25.000 por compra.
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