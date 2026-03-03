Trucos imperdibles: la manera de ahorrar en las compras de supermercado

Otro punto clave es aprovechar los días de descuento con bancos o billeteras virtuales. Muchas entidades ofrecen reintegros que pueden ir del 10% al 30% en determinados rubros o días específicos.

Por ejemplo, el Supermercado Dia ofrece un 10% de descuento sin tope al pagar los miércoles con Mercado Pago.

También funciona revisar el precio por unidad de medida. No siempre el envase más grande es el más conveniente. Comparar el valor por kilo o por litro, dato que figura en la etiqueta de góndola, permite detectar cuál opción es realmente más económica.

Por último, es importante prestar atención a las marcas propias de los supermercados, ya que pueden ser una estrategia efectiva. Probarlas en productos básicos como arroz, fideos, lácteos o artículos de limpieza puede generar un ahorro sostenido a lo largo del año.

Hábitos inteligentes dentro del supermercado

Para aquellos que prefieren ir a los locales sin chequear valores ni comprar online, hay varios hábitos que permiten ahorrar en el gasto. Ir con el estómago lleno puede parecer un consejo menor, pero reduce las compras impulsivas de snacks o productos que no estaban en la lista.

Otro consejo es recorrer primero las góndolas completas antes de elegir ayuda a comparar opciones. Muchas veces los productos más caros están ubicados a la altura de los ojos, mientras que las alternativas más económicas se encuentran en estantes inferiores o superiores.

Otro truco que funciona es establecer un presupuesto máximo antes de entrar. Definir cuánto se está dispuesto a gastar obliga a priorizar y descartar productos innecesarios. Algunas aplicaciones permiten incluso ir sumando el gasto en tiempo real para no superar el límite previsto.

Por último, prestar atención a los productos de estación suele ser una buena decisión. Frutas y verduras de temporada no solo tienen mejor calidad, sino también precios más accesibles por mayor oferta.