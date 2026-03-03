Trucos imperdibles: la manera de ahorrar en las compras de supermercado
A la hora de llenar el changuito, planificar y comparar se volvió fundamental para cuidar el bolsillo de cada familia.
En 2026, con precios variables, promociones segmentadas según el medio de pago, entre otros aspectos, comprar más barato ya depende de planificar, comparar y aprovechar las diferentes herramientas al máximo.
En este contexto, cada vez más familias adoptan hábitos de consumo inteligentes para cuidar el presupuesto sin resignar calidad. Desde dividir las compras grandes en varias pequeñas para aprovechar al máximo las ofertas hasta combinar diferentes medios de pago permiten obtener un ahorro importante.
Planificación y tecnología: aliados clave para gastar menos
La planificación sigue siendo la herramienta más poderosa para evitar compras impulsivas. Se necesita saber exactamente qué productos se necesitan y en qué cantidades. Esto no solo reduce el gasto, sino también el desperdicio de alimentos.
Comparar precios entre cadenas también es fundamental. En 2026, la mayoría de los supermercados cuentan con aplicaciones propias donde se pueden consultar promociones, descuentos personalizados y precios actualizados.
Existen apps como "Ratoneando" o "Precios Hoy" que permiten comparar el valor de un artículo en distintos supermercados. Por lo tanto, dividir la compra entre varios comercios puede generar un importante ahorro en el total mensual.
Otro punto clave es aprovechar los días de descuento con bancos o billeteras virtuales. Muchas entidades ofrecen reintegros que pueden ir del 10% al 30% en determinados rubros o días específicos.
Por ejemplo, el Supermercado Dia ofrece un 10% de descuento sin tope al pagar los miércoles con Mercado Pago.
También funciona revisar el precio por unidad de medida. No siempre el envase más grande es el más conveniente. Comparar el valor por kilo o por litro, dato que figura en la etiqueta de góndola, permite detectar cuál opción es realmente más económica.
Por último, es importante prestar atención a las marcas propias de los supermercados, ya que pueden ser una estrategia efectiva. Probarlas en productos básicos como arroz, fideos, lácteos o artículos de limpieza puede generar un ahorro sostenido a lo largo del año.
Hábitos inteligentes dentro del supermercado
Para aquellos que prefieren ir a los locales sin chequear valores ni comprar online, hay varios hábitos que permiten ahorrar en el gasto. Ir con el estómago lleno puede parecer un consejo menor, pero reduce las compras impulsivas de snacks o productos que no estaban en la lista.
Otro consejo es recorrer primero las góndolas completas antes de elegir ayuda a comparar opciones. Muchas veces los productos más caros están ubicados a la altura de los ojos, mientras que las alternativas más económicas se encuentran en estantes inferiores o superiores.
Otro truco que funciona es establecer un presupuesto máximo antes de entrar. Definir cuánto se está dispuesto a gastar obliga a priorizar y descartar productos innecesarios. Algunas aplicaciones permiten incluso ir sumando el gasto en tiempo real para no superar el límite previsto.
Por último, prestar atención a los productos de estación suele ser una buena decisión. Frutas y verduras de temporada no solo tienen mejor calidad, sino también precios más accesibles por mayor oferta.
