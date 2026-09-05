Turismo en Argentina: dónde queda el fascinante pueblo escondido considerado como uno de los mejores del mundo

Para quienes prefieren las actividades al aire libre, el entorno ofrece senderos de trekking hacia el Cerro Tomolasta, desde donde se pueden observar amplias vistas de las sierras. Otra alternativa son los paseos a caballo y las actividades vinculadas con el Río Grande.

A unos 20 kilómetros se encuentra además la Gruta de Inti Huasi, un sitio arqueológico que conserva vestigios de miles de años de antigüedad. De esta manera, una visita a La Carolina permite combinar aventura, naturaleza y recorridos relacionados con la historia de la región.

Dónde queda La Carolina

La Carolina está ubicada en el departamento Coronel Pringles, en la provincia de San Luis, al pie del Cerro Tomolasta. Se encuentra a aproximadamente 83 kilómetros al norte de la ciudad de San Luis y se accede principalmente a través de la Ruta Provincial 9.

Su ubicación en medio de las sierras y a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar explica buena parte de los paisajes que caracterizan a la localidad. La distancia con la Ciudad de Buenos Aires ronda los 850 kilómetros, por lo que también puede incluirse dentro de un viaje más amplio por la provincia.

A pesar de su reducido tamaño, el pueblo reúne patrimonio histórico y atractivos naturales suficientes para quienes buscan conocer un destino diferente dentro del territorio puntano.

Cómo llegar a La Carolina

Para viajar desde Buenos Aires en auto, una de las alternativas es tomar el corredor hacia el oeste hasta incorporarse a la Ruta Nacional 7, que atraviesa distintas localidades antes de ingresar a la provincia de San Luis.

Una vez en territorio puntano, el recorrido continúa hasta conectar con la Ruta Provincial 9, que conduce hacia La Carolina. El trayecto total es de aproximadamente 847 kilómetros y puede demandar alrededor de ocho horas y media, aunque el tiempo dependerá del tránsito y de las condiciones del camino.

Quienes ya se encuentren en la ciudad de San Luis tienen un recorrido considerablemente más corto: La Carolina está situada a unos 83 kilómetros hacia el norte. Así, el pequeño pueblo serrano puede convertirse en una alternativa para una escapada dedicada a descubrir la historia minera, caminar entre las sierras y disfrutar de uno de los paisajes particulares de San Luis.