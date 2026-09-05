Turismo en Argentina: dónde queda el fascinante pueblo escondido considerado como uno de los mejores del mundo
Entre paisajes serranos, antiguas minas de oro y construcciones de piedra se encuentra un pequeño pueblo de San Luis ideal para quienes buscan naturaleza, historia y tranquilidad.
Argentina cuenta con pequeños destinos alejados de las grandes ciudades que permiten conocer paisajes naturales, historias locales y tradiciones que todavía se mantienen vigentes. En la provincia de San Luis, uno de estos lugares se esconde entre las sierras y conserva un marcado pasado vinculado con la actividad minera.
Se trata de una localidad de menos de 300 habitantes que se encuentra a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Sus calles de piedra, construcciones tradicionales y paisajes serranos la convierten en una alternativa diferente para hacer turismo y desconectarse de la rutina.
El pueblo tuvo un importante protagonismo durante la fiebre del oro del siglo XIX, un pasado que todavía puede observarse en sus antiguas galerías y que actualmente forma parte de sus principales propuestas turísticas. A esto se suman senderos, cerros y sitios arqueológicos que permiten organizar una escapada con actividades muy variadas.
Qué se puede hacer en La Carolina
Uno de los principales atractivos consiste en conocer el pasado minero de La Carolina. Los visitantes pueden realizar recorridos guiados por antiguas galerías subterráneas para descubrir cómo se desarrollaba la extracción del oro y conocer más sobre una actividad que marcó profundamente la historia del pueblo.
También existe la posibilidad de participar del bateo artesanal de oro, una experiencia que recrea el método utilizado por los antiguos mineros para buscar pequeñas partículas del metal. Las construcciones de piedra y las calles del pueblo completan este recorrido histórico.
Para quienes prefieren las actividades al aire libre, el entorno ofrece senderos de trekking hacia el Cerro Tomolasta, desde donde se pueden observar amplias vistas de las sierras. Otra alternativa son los paseos a caballo y las actividades vinculadas con el Río Grande.
A unos 20 kilómetros se encuentra además la Gruta de Inti Huasi, un sitio arqueológico que conserva vestigios de miles de años de antigüedad. De esta manera, una visita a La Carolina permite combinar aventura, naturaleza y recorridos relacionados con la historia de la región.
Dónde queda La Carolina
La Carolina está ubicada en el departamento Coronel Pringles, en la provincia de San Luis, al pie del Cerro Tomolasta. Se encuentra a aproximadamente 83 kilómetros al norte de la ciudad de San Luis y se accede principalmente a través de la Ruta Provincial 9.
Su ubicación en medio de las sierras y a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar explica buena parte de los paisajes que caracterizan a la localidad. La distancia con la Ciudad de Buenos Aires ronda los 850 kilómetros, por lo que también puede incluirse dentro de un viaje más amplio por la provincia.
A pesar de su reducido tamaño, el pueblo reúne patrimonio histórico y atractivos naturales suficientes para quienes buscan conocer un destino diferente dentro del territorio puntano.
Cómo llegar a La Carolina
Para viajar desde Buenos Aires en auto, una de las alternativas es tomar el corredor hacia el oeste hasta incorporarse a la Ruta Nacional 7, que atraviesa distintas localidades antes de ingresar a la provincia de San Luis.
Una vez en territorio puntano, el recorrido continúa hasta conectar con la Ruta Provincial 9, que conduce hacia La Carolina. El trayecto total es de aproximadamente 847 kilómetros y puede demandar alrededor de ocho horas y media, aunque el tiempo dependerá del tránsito y de las condiciones del camino.
Quienes ya se encuentren en la ciudad de San Luis tienen un recorrido considerablemente más corto: La Carolina está situada a unos 83 kilómetros hacia el norte. Así, el pequeño pueblo serrano puede convertirse en una alternativa para una escapada dedicada a descubrir la historia minera, caminar entre las sierras y disfrutar de uno de los paisajes particulares de San Luis.
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