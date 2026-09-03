Cuáles son los pueblos gastronómicos de Buenos Aires ideal para visitar en tren

Otra alternativa es Chascomús, uno de los destinos turísticos clásicos de la provincia. Su principal atractivo es la enorme laguna, alrededor de la cual se concentran restaurantes, bares y diferentes espacios para pasar el día.

Dentro de su gastronomía aparecen pescados de agua dulce como el pejerrey, además de parrillas, pastas artesanales y platos tradicionales. La visita también puede aprovecharse para recorrer la costanera y conocer el patrimonio histórico de la ciudad. El viaje en tren parte desde Plaza Constitución y requiere un trasbordo en Alejandro Korn para continuar hacia Chascomús.

Por último aparece Mercedes, reconocida especialmente por su tradición vinculada al salame quintero, los embutidos y los quesos artesanales. Sus bodegones, almacenes de ramos generales, casas de comida y ferias de productores permiten descubrir una gastronomía estrechamente relacionada con la historia de la zona.

Además de comer, se puede recorrer a pie el casco histórico y conocer algunos de sus edificios y espacios tradicionales. Para viajar desde Buenos Aires, el recorrido comienza en Once hasta Moreno, donde es necesario realizar un trasbordo para continuar hacia Mercedes.

De esta manera, Vicente Casares, Chascomús y Mercedes aparecen como tres opciones para quienes buscan una escapada gastronómica cerca de Buenos Aires. La posibilidad de llegar en tren permite sumar una alternativa de transporte para disfrutar de un fin de semana entre sabores regionales, historia y paisajes bonaerenses.