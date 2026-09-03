Cuáles son los pueblos gastronómicos de Buenos Aires ideal para visitar en tren
Tres alternativas permiten organizar una escapada en transporte público y disfrutar de algunos de los sabores más tradicionales de la provincia.
Las escapadas por la provincia de Buenos Aires son una alternativa para quienes buscan cambiar de aire durante el fin de semana sin necesidad de recorrer grandes distancias. Además, algunos destinos cuentan con conexiones ferroviarias que permiten organizar el viaje sin utilizar el auto.
Entre las opciones aparecen tres destinos bonaerenses que se destacan especialmente por sus propuestas gastronómicas. Parrillas de campo, productos regionales, embutidos artesanales, pastas y almacenes tradicionales forman parte de los atractivos que pueden encontrarse durante una visita.
A esto se suma que los tres lugares permiten combinar la comida con paseos históricos, espacios naturales y recorridos al aire libre, por lo que pueden convertirse en alternativas para una escapada de uno o dos días.
Los pueblos para visitar en tren
Vicente Casares es una pequeña localidad ubicada cerca de Cañuelas que mantiene una fuerte relación con la producción rural y láctea. Uno de sus grandes emblemas es la histórica fábrica La Martona, que tuvo un papel destacado dentro del desarrollo de la industria lechera argentina.
La propuesta gastronómica de la zona incluye parrillas de campo, carnes asadas, pastas caseras, quesos, fiambres y productos regionales. También pueden encontrarse establecimientos rurales y antiguos almacenes que conservan parte de la identidad tradicional del pueblo. Para llegar, se puede utilizar la línea Roca desde Plaza Constitución, en dirección hacia la zona de Cañuelas.
Otra alternativa es Chascomús, uno de los destinos turísticos clásicos de la provincia. Su principal atractivo es la enorme laguna, alrededor de la cual se concentran restaurantes, bares y diferentes espacios para pasar el día.
Dentro de su gastronomía aparecen pescados de agua dulce como el pejerrey, además de parrillas, pastas artesanales y platos tradicionales. La visita también puede aprovecharse para recorrer la costanera y conocer el patrimonio histórico de la ciudad. El viaje en tren parte desde Plaza Constitución y requiere un trasbordo en Alejandro Korn para continuar hacia Chascomús.
Por último aparece Mercedes, reconocida especialmente por su tradición vinculada al salame quintero, los embutidos y los quesos artesanales. Sus bodegones, almacenes de ramos generales, casas de comida y ferias de productores permiten descubrir una gastronomía estrechamente relacionada con la historia de la zona.
Además de comer, se puede recorrer a pie el casco histórico y conocer algunos de sus edificios y espacios tradicionales. Para viajar desde Buenos Aires, el recorrido comienza en Once hasta Moreno, donde es necesario realizar un trasbordo para continuar hacia Mercedes.
De esta manera, Vicente Casares, Chascomús y Mercedes aparecen como tres opciones para quienes buscan una escapada gastronómica cerca de Buenos Aires. La posibilidad de llegar en tren permite sumar una alternativa de transporte para disfrutar de un fin de semana entre sabores regionales, historia y paisajes bonaerenses.
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