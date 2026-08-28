Turismo en Argentina: cuál es el destino familiar destacado para unas vacaciones únicas
Montañas, parques, diques y propuestas para grandes y chicos convierten a esta provincia argentina en una alternativa ideal para organizar un viaje en familia.
A la hora de organizar unas vacaciones en familia por Argentina, existen destinos que permiten combinar naturaleza, actividades para chicos y recorridos que pueden adaptarse a diferentes edades. Entre ellos aparece una provincia tradicionalmente vinculada con el vino y la Cordillera de los Andes, pero que ofrece muchas más alternativas.
Se trata de una provincia que fue destacada como uno de los destinos recomendados para el turismo familiar. Además de sus reconocidos paisajes de montaña y bodegas, cuenta con espacios verdes, reservas naturales, diques, pueblos y propuestas recreativas que permiten organizar diferentes recorridos durante una estadía.
Los lugares recomendados para visitar
Uno de los principales puntos para comenzar el recorrido es la Ciudad de Mendoza, donde se encuentra el Parque General San Martín. Este enorme espacio verde cuenta con senderos, lagos y sectores recreativos, además del tradicional Cerro de la Gloria. Es una alternativa que permite combinar naturaleza, historia y actividades al aire libre.
Las bodegas también pueden formar parte de un viaje con chicos. Algunos establecimientos mendocinos ofrecen experiencias especialmente adaptadas para familias, con recorridos por viñedos, actividades relacionadas con la cosecha y el aceite de oliva, clases de cocina y degustaciones de jugo de uva.
Otra alternativa es Potrerillos, uno de los clásicos de la provincia para quienes quieren acercarse a los paisajes cordilleranos. Su dique, los caminos de montaña y los diferentes miradores permiten disfrutar de una jornada rodeada de naturaleza. Además, cuenta con opciones recreativas como un parque de arborismo.
Más hacia el sur aparece San Rafael, donde se encuentran algunos de los paisajes naturales más reconocidos de Mendoza. El Cañón del Atuel y Valle Grande son dos de sus principales atractivos y permiten combinar excursiones, aventura y contacto con la naturaleza, por lo que se adaptan especialmente bien a unas vacaciones familiares.
Finalmente, Malargüe ofrece una propuesta diferente para quienes quieran extender el viaje. Sus volcanes, cavernas, reservas naturales y actividades relacionadas con la observación de estrellas permiten descubrir otra cara del territorio mendocino.
Moverse entre varios de estos destinos también es posible utilizando transporte de larga distancia. Desde San Rafael existen conexiones hacia Malargüe, General Alvear y el Valle de Uco, mientras que la Ciudad de Mendoza funciona como uno de los principales puntos de partida para recorrer la provincia.
Así, Mendoza se presenta como una alternativa que va mucho más allá de sus tradicionales bodegas. La combinación de montaña, aventura, naturaleza y actividades para todas las edades permite organizar unas vacaciones diferentes y recorrer distintos destinos dentro de una misma provincia.
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