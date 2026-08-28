Turismo en Argentina: cuál es el destino familiar destacado para unas vacaciones únicas

Más hacia el sur aparece San Rafael, donde se encuentran algunos de los paisajes naturales más reconocidos de Mendoza. El Cañón del Atuel y Valle Grande son dos de sus principales atractivos y permiten combinar excursiones, aventura y contacto con la naturaleza, por lo que se adaptan especialmente bien a unas vacaciones familiares.

Finalmente, Malargüe ofrece una propuesta diferente para quienes quieran extender el viaje. Sus volcanes, cavernas, reservas naturales y actividades relacionadas con la observación de estrellas permiten descubrir otra cara del territorio mendocino.

Moverse entre varios de estos destinos también es posible utilizando transporte de larga distancia. Desde San Rafael existen conexiones hacia Malargüe, General Alvear y el Valle de Uco, mientras que la Ciudad de Mendoza funciona como uno de los principales puntos de partida para recorrer la provincia.

Así, Mendoza se presenta como una alternativa que va mucho más allá de sus tradicionales bodegas. La combinación de montaña, aventura, naturaleza y actividades para todas las edades permite organizar unas vacaciones diferentes y recorrer distintos destinos dentro de una misma provincia.