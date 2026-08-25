Turismo por Argentina: el pueblo de Jujuy que enamora por sus colores, naturaleza y paisajes
Su ubicación remota y la cercanía con el Valle de la Luna lo convierten en una opción ideal para quienes buscan naturaleza y tranquilidad.
En el extremo norte de Jujuy, rodeado por montañas, quebradas y una inmensa extensión árida, se encuentra uno de los pueblos más sorprendentes de la Puna. Esta ubicado a unos 3.800 metros sobre el nivel del mar y se caracteriza por sus paisajes de colores intensos, el silencio de la región y una vida cotidiana profundamente conectada con la tierra.
La localidad pertenece al departamento Santa Catalina y forma parte del recorrido de la Ruta Nacional 40. A diferencia de otros destinos turísticos de la provincia, mantiene un perfil tranquilo y alejado de los grandes centros urbanos, con pequeñas opciones de alojamiento, comedores familiares y propuestas de turismo comunitario.
Uno de sus principales atractivos se encuentra a pocos kilómetros del pueblo: el Valle de la Luna, también conocido como Valle de Marte. Se trata de una formación geológica dominada por tonos rojizos, blancos, grises y morados que cambia notablemente según la luz del día.
La falta de vegetación y las enormes paredes de roca refuerzan la sensación de estar recorriendo un paisaje completamente diferente al habitual, motivo por el que se convirtió en uno de los destinos más particulares de Jujuy.
Qué se puede hacer en Cusi Cusi
El principal paseo es el Valle de la Luna o Valle de Marte, ubicado aproximadamente a cinco kilómetros de la localidad. Allí pueden encontrarse picos, quebradas, columnas y formaciones rocosas creadas por la erosión, algunas de las cuales alcanzan cerca de 100 metros de altura.
El área cuenta con distintos puntos naturales desde los que se pueden contemplar las formas y los colores del terreno. Las primeras horas de la mañana y el atardecer son momentos especialmente atractivos, ya que la iluminación modifica las tonalidades de las montañas.
Otra de las excursiones destacadas es la cascada de Pajchela, un salto de agua escondido entre los cerros. Para llegar es necesario realizar una caminata de aproximadamente dos horas sobre terrenos irregulares y de altura. Durante el invierno, las bajas temperaturas pueden congelar buena parte de la caída de agua y formar una llamativa pared de hielo.
También es posible acercarse a la vida cotidiana del pueblo a través del turismo comunitario. Las familias de Cusi Cusi mantienen actividades como el cultivo de papas andinas, habas y quinoa, además de la cría de llamas y ovejas y la elaboración de tejidos artesanales.
A unos tres kilómetros se encuentra además el antiguo asentamiento de Cusi Cusi, donde todavía permanecen algunas construcciones y una pequeña iglesia de piedra dedicada a San Juan, testimonio de la historia de la comunidad.
Dónde queda y cómo llegar a Cusi Cusi
Cusi Cusi está ubicado en el departamento Santa Catalina, en el noroeste de la provincia de Jujuy, en plena Puna y a unos 3.800 metros sobre el nivel del mar. La localidad se encuentra sobre el recorrido de la Ruta Nacional 40 y relativamente cerca de la frontera con Bolivia.
Por su ubicación remota, llegar forma parte de la experiencia. Desde San Salvador de Jujuy se debe avanzar hacia el norte de la provincia y conectar con los caminos que atraviesan la Puna hasta alcanzar la RN 40. El trayecto recorre zonas de altura, paisajes desérticos y pequeños poblados.
Para quienes viajen desde Buenos Aires, una alternativa es tomar un vuelo hasta la capital jujeña y continuar el recorrido por tierra. Debido a la altura, la amplitud térmica y las características de los caminos, conviene organizar el viaje con anticipación, llevar agua, protección solar, abrigo y evitar realizar grandes esfuerzos durante las primeras horas.
La distancia de los grandes centros urbanos es justamente uno de los mayores atractivos de Cusi Cusi. Entre montañas de colores, cascadas escondidas y formaciones que parecen marcianas, este rincón de Jujuy ofrece una experiencia completamente diferente dentro del turismo argentino.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario