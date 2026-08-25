Turismo por Argentina: el pueblo de Jujuy que enamora por sus colores, naturaleza y paisajes

El área cuenta con distintos puntos naturales desde los que se pueden contemplar las formas y los colores del terreno. Las primeras horas de la mañana y el atardecer son momentos especialmente atractivos, ya que la iluminación modifica las tonalidades de las montañas.

Otra de las excursiones destacadas es la cascada de Pajchela, un salto de agua escondido entre los cerros. Para llegar es necesario realizar una caminata de aproximadamente dos horas sobre terrenos irregulares y de altura. Durante el invierno, las bajas temperaturas pueden congelar buena parte de la caída de agua y formar una llamativa pared de hielo.

También es posible acercarse a la vida cotidiana del pueblo a través del turismo comunitario. Las familias de Cusi Cusi mantienen actividades como el cultivo de papas andinas, habas y quinoa, además de la cría de llamas y ovejas y la elaboración de tejidos artesanales.

A unos tres kilómetros se encuentra además el antiguo asentamiento de Cusi Cusi, donde todavía permanecen algunas construcciones y una pequeña iglesia de piedra dedicada a San Juan, testimonio de la historia de la comunidad.

Dónde queda y cómo llegar a Cusi Cusi

Cusi Cusi está ubicado en el departamento Santa Catalina, en el noroeste de la provincia de Jujuy, en plena Puna y a unos 3.800 metros sobre el nivel del mar. La localidad se encuentra sobre el recorrido de la Ruta Nacional 40 y relativamente cerca de la frontera con Bolivia.

Por su ubicación remota, llegar forma parte de la experiencia. Desde San Salvador de Jujuy se debe avanzar hacia el norte de la provincia y conectar con los caminos que atraviesan la Puna hasta alcanzar la RN 40. El trayecto recorre zonas de altura, paisajes desérticos y pequeños poblados.

Para quienes viajen desde Buenos Aires, una alternativa es tomar un vuelo hasta la capital jujeña y continuar el recorrido por tierra. Debido a la altura, la amplitud térmica y las características de los caminos, conviene organizar el viaje con anticipación, llevar agua, protección solar, abrigo y evitar realizar grandes esfuerzos durante las primeras horas.

La distancia de los grandes centros urbanos es justamente uno de los mayores atractivos de Cusi Cusi. Entre montañas de colores, cascadas escondidas y formaciones que parecen marcianas, este rincón de Jujuy ofrece una experiencia completamente diferente dentro del turismo argentino.