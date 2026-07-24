Turismo en Argentina: el pueblo mágico cerca de Mendoza que parece detenido en el tiempo

Dónde queda La Carolina

La Carolina está ubicada en el norte de la provincia de San Luis, a unos 80 kilómetros de la capital provincial y a aproximadamente cuatro horas en auto desde la ciudad de Mendoza. El pueblo se encuentra al pie del cerro Tomolasta, a unos 1.600 metros sobre el nivel del mar, en un entorno dominado por sierras, arroyos y paisajes naturales.

Cómo llegar a La Carolina

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido hasta La Carolina es de aproximadamente 800 kilómetros y demanda entre 9 y 10 horas de viaje, según el tránsito.

El trayecto más habitual consiste en tomar la Ruta Nacional 7 en dirección a la provincia de San Luis. Desde la capital puntana, se continúa hacia el norte por la Ruta Provincial 9 y luego por la Ruta Provincial 39, que conduce directamente hasta el pueblo.