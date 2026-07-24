Turismo en Argentina: el pueblo mágico cerca de Mendoza que parece detenido en el tiempo
Con calles empedradas y una población que ronda los 300 habitantes, la ONU Turismo lo distinguió en 2023. Cómo llegar y qué hacer.
La Carolina asoma como uno de los pueblos más elegidos durante las vacaciones de invierno por quienes buscan naturaleza, tranquilidad y paisajes serranos. Con apenas unos 300 habitantes, este destino de San Luis combina historia, arquitectura de época y un entorno ideal para una escapada.
Ubicado a unos 80 kilómetros al norte de la ciudad de San Luis, La Carolina fue reconocido en 2023 por ONU Turismo como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo. Rodeado de montañas, arroyos y construcciones de piedra, se ubica a menos de cuatro horas de Mendoza.
Qué se puede hacer en La Carolina
La principal actividad es recorrer su casco histórico, donde las calles empedradas y las construcciones de piedra conservan la identidad del antiguo pueblo minero. Caminar por sus senderos y cruzar los arroyos permite disfrutar del paisaje serrano en cualquier momento del día.
Otra de las experiencias más elegidas es visitar la Mina de Oro, donde se realizan recorridos guiados para conocer cómo era la extracción del mineral y la historia que dio origen a la localidad. También es posible recorrer el entorno del cerro Tomolasta y disfrutar de los miradores naturales.
La gastronomía regional es otro de los atractivos del pueblo, con restaurantes y emprendimientos familiares que ofrecen platos típicos y productos artesanales.
Dónde queda La Carolina
La Carolina está ubicada en el norte de la provincia de San Luis, a unos 80 kilómetros de la capital provincial y a aproximadamente cuatro horas en auto desde la ciudad de Mendoza. El pueblo se encuentra al pie del cerro Tomolasta, a unos 1.600 metros sobre el nivel del mar, en un entorno dominado por sierras, arroyos y paisajes naturales.
Cómo llegar a La Carolina
Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido hasta La Carolina es de aproximadamente 800 kilómetros y demanda entre 9 y 10 horas de viaje, según el tránsito.
El trayecto más habitual consiste en tomar la Ruta Nacional 7 en dirección a la provincia de San Luis. Desde la capital puntana, se continúa hacia el norte por la Ruta Provincial 9 y luego por la Ruta Provincial 39, que conduce directamente hasta el pueblo.
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