Turismo en Mendoza: el pueblo fantasma que volvió a la vida y se convirtió en un destino muy buscado
Sus paisajes, su historia y el misterio que rodea sus ruinas lo convirtieron en una de las escapadas más curiosas de Mendoza.
Cada vez más viajeros buscan descubrir lugares poco conocidos que combinen historia, naturaleza y paisajes diferentes. En ese contexto, un antiguo poblado de la provincia de Mendoza comenzó a ganar protagonismo gracias al interés por el turismo histórico y las imágenes que se viralizaron en redes sociales.
Durante muchos años fue considerado un auténtico pueblo fantasma, ya que sus construcciones permanecieron abandonadas tras el cierre de la actividad minera. Sin embargo, la mejora de los accesos y el crecimiento del turismo de aventura hicieron que este rincón de la cordillera volviera a recibir visitantes de todo el país.
Qué se puede hacer en Paramillos
Paramillos de Uspallata es un antiguo distrito minero ubicado a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, donde funcionaron algunas de las primeras explotaciones mineras de Argentina entre los siglos XVII y XIX.
Uno de sus principales atractivos es recorrer las antiguas minas, los socavones, los restos de hornos y las construcciones de piedra que todavía permanecen en pie, permitiendo conocer parte de la historia minera de Mendoza.
El entorno también invita a realizar caminatas, disfrutar de la tranquilidad de la montaña y contemplar los paisajes de la precordillera. En los días despejados es posible observar el cerro Aconcagua, el pico más alto de América.
Quienes visitan la zona suelen hacerlo mediante excursiones guiadas o en vehículos particulares preparados para caminos de montaña. Los especialistas recomiendan respetar las señalizaciones y recorrer el lugar con precaución debido a las antiguas estructuras y al aislamiento del área.
Dónde queda Paramillos
Paramillos de Uspallata se encuentra en el departamento de Las Heras, en la provincia de Mendoza, dentro de la región cordillerana cercana a la localidad de Uspallata.
El sitio está emplazado en plena precordillera mendocina, rodeado de montañas y paisajes áridos que forman parte de uno de los escenarios naturales más característicos del oeste argentino.
Cómo llegar a Paramillos
Desde la ciudad de Mendoza se debe tomar la Ruta Nacional 7 hasta Uspallata. Desde allí, el acceso continúa por caminos de montaña que conducen hasta Paramillos, por lo que se recomienda utilizar vehículos adecuados para este tipo de terreno o contratar una excursión.
El recorrido permite disfrutar de espectaculares vistas de la cordillera y constituye una de las propuestas más originales para quienes desean conocer una faceta diferente del turismo mendocino, entre antiguas minas, historia y paisajes de alta montaña.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario