Turismo en Mendoza: el pueblo fantasma que volvió a la vida y se convirtió en un destino muy buscado

Quienes visitan la zona suelen hacerlo mediante excursiones guiadas o en vehículos particulares preparados para caminos de montaña. Los especialistas recomiendan respetar las señalizaciones y recorrer el lugar con precaución debido a las antiguas estructuras y al aislamiento del área.

Dónde queda Paramillos

Paramillos de Uspallata se encuentra en el departamento de Las Heras, en la provincia de Mendoza, dentro de la región cordillerana cercana a la localidad de Uspallata.

El sitio está emplazado en plena precordillera mendocina, rodeado de montañas y paisajes áridos que forman parte de uno de los escenarios naturales más característicos del oeste argentino.

Cómo llegar a Paramillos

Desde la ciudad de Mendoza se debe tomar la Ruta Nacional 7 hasta Uspallata. Desde allí, el acceso continúa por caminos de montaña que conducen hasta Paramillos, por lo que se recomienda utilizar vehículos adecuados para este tipo de terreno o contratar una excursión.

El recorrido permite disfrutar de espectaculares vistas de la cordillera y constituye una de las propuestas más originales para quienes desean conocer una faceta diferente del turismo mendocino, entre antiguas minas, historia y paisajes de alta montaña.