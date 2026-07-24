Turismo en Uruguay: el encantador pueblo costero con arquitectura al estilo Grecia ideal para visitar este año
Si buscás una escapada diferente, este destino de Uruguay reúne lo mejor del turismo: naturaleza, cultura y escenarios que invitan a descansar.
En Uruguay existe un destino que, por su estética y su ubicación, suele ser comparado con las islas griegas. Se trata de Casapueblo, el emblemático complejo ubicado en Punta Ballena, a pocos minutos de Punta del Este, conocido por muchos como el "Santorini uruguayo".
La obra fue concebida por el artista Carlos Páez Vilaró como su casa y taller, y hoy sorprende por su arquitectura de paredes blancas, formas curvas y una estructura escalonada que se integra con los acantilados sobre el océano Atlántico. Su diseño, sin líneas rectas y con vistas privilegiadas al mar, recuerda al paisaje característico de Santorini y lo convierte en uno de los grandes atractivos del turismo en el país.
Para quienes planean recorrer Uruguay en 2026, este lugar aparece como una propuesta que combina turismo, arte, naturaleza y descanso.
Además de preservar el legado de Páez Vilaró a través de su museo y galería, el complejo ofrece una de las actividades más representativas de la zona: la tradicional Ceremonia al Sol. Al atardecer, los visitantes se reúnen en las terrazas para escuchar un poema grabado por el propio artista mientras el sol desaparece sobre el horizonte, creando un momento único que se transformó en un clásico para quienes llegan al lugar.
Gracias a su excelente ubicación y a la variedad de experiencias que ofrece, Casapueblo continúa consolidándose como uno de los destinos más elegidos del turismo en Uruguay. Sus pasillos sinuosos, los espacios para disfrutar de un café con vista al Atlántico y la posibilidad de hospedarse en su club-hotel permiten vivir una estadía que combina tranquilidad y confort. Todo esto convierte al complejo en una parada obligada para quienes buscan paisajes inolvidables, arquitectura singular y rincones ideales para la fotografía durante un viaje por Uruguay.
Qué se pueden hacer en Casapueblo
Creada por el artista Carlos Páez Vilaró, la edificación se caracteriza por sus paredes blancas, sus formas curvas y la ausencia total de líneas rectas.
Sus terrazas, que descienden en distintos niveles hacia el Río de la Plata, recuerdan de inmediato a la arquitectura de Santorini, motivo por el que muchos la conocen como el "Santorini uruguayo" y la consideran uno de los grandes atractivos del turismo regional.
En su interior, el complejo reúne un museo, una galería de arte y un hotel, donde cada ambiente refleja la visión artística de su creador. Caminar por sus pasillos es una experiencia en sí misma: los recorridos serpenteantes permiten descubrir, a cada paso, nuevas vistas del mar que se combinan con el blanco característico de la construcción. La obra, desarrollada de manera artesanal durante más de tres décadas, fue pensada por Páez Vilaró como un homenaje a la naturaleza y a la libertad, logrando una integración única entre la arquitectura y el entorno costero.
Uno de los momentos más esperados por quienes visitan este rincón de Uruguay llega al caer la tarde con la tradicional Ceremonia al Sol.
Durante la puesta del sol, suena un poema grabado por la voz de Carlos Páez Vilaró, dedicado al astro rey, mientras el horizonte se tiñe de colores. Esa combinación de arte, paisaje y emoción convierte a Casapueblo en un ícono del turismo y en una parada obligada para quienes desean disfrutar de cultura, arquitectura y escenarios que evocan al Mediterráneo sin salir de Sudamérica.
Dónde queda Casapueblo
Ubicada sobre los acantilados de Punta Ballena, Casapueblo es mucho más que una construcción emblemática: se convirtió en una verdadera obra de arte integrada al paisaje de Uruguay
Cómo llegar a Casapueblo
Llegar a Casapueblo es muy sencillo, ya que se encuentra en Punta Ballena, a unos 15 kilómetros de Punta del Este y a aproximadamente 130 kilómetros de Montevideo. En auto, el acceso más directo es por la Ruta Interbalnearia, siguiendo las indicaciones hacia Punta Ballena, un recorrido que ofrece vistas panorámicas de la costa.
Quienes viajen en ómnibus también pueden llegar desde Montevideo o Punta del Este mediante servicios interdepartamentales y completar el último tramo en taxi o remís hasta este emblemático destino de Uruguay.
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