Turismo por Argentina: el pueblo mágico de la Quebrada de Humahuaca que enamora por sus costumbres

Pero el pueblo también guarda numerosos espacios relacionados con la historia de la Quebrada de Humahuaca. Uno de ellos es la Posta de Hornillos, un antiguo establecimiento que formó parte del camino que conectaba el Alto Perú con el Virreinato del Río de la Plata y que actualmente funciona como espacio museístico.

Otro punto destacado es el Antigal de Hornillos, un sitio arqueológico donde se conservan rastros de comunidades que habitaron la región hace miles de años. También se puede visitar el Antigal Iruyto, considerado un espacio de importancia espiritual y ceremonial para las comunidades originarias.

Entre los principales lugares para recorrer durante una escapada se encuentran:

Paleta del Pintor , especialmente recomendada durante el atardecer.

, especialmente recomendada durante el atardecer. Posta de Hornillos , vinculada con la historia colonial de la región.

, vinculada con la historia colonial de la región. Antigal de Hornillos , un importante sitio arqueológico.

, un importante sitio arqueológico. Cementerio Nuestra Señora del Carmen , construido sobre una elevación y reconocido por sus particulares bóvedas.

, construido sobre una elevación y reconocido por sus particulares bóvedas. Puente Natural , una formación geológica ubicada a unos 3,5 kilómetros del pueblo.

, una formación geológica ubicada a unos 3,5 kilómetros del pueblo. Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria , una construcción histórica de estilo tradicional.

, una construcción histórica de estilo tradicional. Molino de Chicapa , construido en 1888.

, construido en 1888. San Pedrito, una zona donde pueden encontrarse cultivos y viñedos rodeados por el paisaje de la Quebrada.

Además, visitar Maimará permite acercarse a las celebraciones populares y costumbres locales que forman parte de la identidad de sus habitantes. Esto hace que la experiencia vaya más allá de contemplar los cerros y permita conocer una parte de la cultura de la región.

Dónde queda y cómo llegar a Maimará

Maimará se encuentra en el departamento de Tilcara, dentro de la provincia de Jujuy y en plena Quebrada de Humahuaca. Está ubicada aproximadamente a 80 kilómetros de San Salvador de Jujuy y a unos 1.569 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Quienes viajen desde Buenos Aires o desde otras provincias del centro del país pueden llegar en auto utilizando principalmente las rutas nacionales 9 y 34. El recorrido permite internarse progresivamente en los paisajes característicos del norte argentino.

Otra posibilidad es viajar en avión hasta San Salvador de Jujuy y continuar desde allí por tierra. Desde la capital provincial existen servicios de transporte público hacia Maimará y el trayecto puede demandar cerca de dos horas.

Por su ubicación, además, el destino puede incorporarse fácilmente a un recorrido por otros pueblos de la Quebrada de Humahuaca. Su combinación de cerros multicolores, patrimonio histórico y tradiciones convierte a Maimará en una alternativa para quienes quieren conocer una cara diferente de Jujuy.