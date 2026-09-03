Turismo por Argentina: el pueblo mágico de la Quebrada de Humahuaca que enamora por sus costumbres
Es una alternativa ideal para quienes buscan descubrir los paisajes y las tradiciones del norte argentino.
El norte de Argentina reúne algunos de los destinos más particulares del país, especialmente para aquellos viajeros que buscan combinar paisajes naturales con historia y tradiciones. Dentro de la provincia de Jujuy, la Quebrada de Humahuaca concentra pequeños pueblos que todavía mantienen buena parte de sus costumbres.
Entre ellos aparece una localidad de alrededor de 4.000 habitantes, rodeada de montañas y reconocida por uno de los paisajes más llamativos de la región.
Este pueblo se convirtió en una excelente alternativa para hacer turismo en Jujuy durante todo el año, ya que permite combinar caminatas, recorridos históricos, sitios arqueológicos y experiencias vinculadas con la cultura local.
Uno de sus grandes símbolos es la Paleta del Pintor, una formación montañosa que se caracteriza por la variedad de tonalidades de sus cerros. El paisaje cambia según la luz del día y alcanza uno de sus momentos más atractivos durante el atardecer.
Qué se puede hacer en Maimará
La Paleta del Pintor es uno de los primeros lugares que vale la pena conocer durante una visita. Las distintas capas geológicas forman una sucesión de colores sobre las montañas que convirtió al sitio en una de las postales más reconocibles de Maimará.
Pero el pueblo también guarda numerosos espacios relacionados con la historia de la Quebrada de Humahuaca. Uno de ellos es la Posta de Hornillos, un antiguo establecimiento que formó parte del camino que conectaba el Alto Perú con el Virreinato del Río de la Plata y que actualmente funciona como espacio museístico.
Otro punto destacado es el Antigal de Hornillos, un sitio arqueológico donde se conservan rastros de comunidades que habitaron la región hace miles de años. También se puede visitar el Antigal Iruyto, considerado un espacio de importancia espiritual y ceremonial para las comunidades originarias.
Entre los principales lugares para recorrer durante una escapada se encuentran:
- Paleta del Pintor, especialmente recomendada durante el atardecer.
- Posta de Hornillos, vinculada con la historia colonial de la región.
- Antigal de Hornillos, un importante sitio arqueológico.
- Cementerio Nuestra Señora del Carmen, construido sobre una elevación y reconocido por sus particulares bóvedas.
- Puente Natural, una formación geológica ubicada a unos 3,5 kilómetros del pueblo.
- Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, una construcción histórica de estilo tradicional.
- Molino de Chicapa, construido en 1888.
- San Pedrito, una zona donde pueden encontrarse cultivos y viñedos rodeados por el paisaje de la Quebrada.
Además, visitar Maimará permite acercarse a las celebraciones populares y costumbres locales que forman parte de la identidad de sus habitantes. Esto hace que la experiencia vaya más allá de contemplar los cerros y permita conocer una parte de la cultura de la región.
Dónde queda y cómo llegar a Maimará
Maimará se encuentra en el departamento de Tilcara, dentro de la provincia de Jujuy y en plena Quebrada de Humahuaca. Está ubicada aproximadamente a 80 kilómetros de San Salvador de Jujuy y a unos 1.569 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.
Quienes viajen desde Buenos Aires o desde otras provincias del centro del país pueden llegar en auto utilizando principalmente las rutas nacionales 9 y 34. El recorrido permite internarse progresivamente en los paisajes característicos del norte argentino.
Otra posibilidad es viajar en avión hasta San Salvador de Jujuy y continuar desde allí por tierra. Desde la capital provincial existen servicios de transporte público hacia Maimará y el trayecto puede demandar cerca de dos horas.
Por su ubicación, además, el destino puede incorporarse fácilmente a un recorrido por otros pueblos de la Quebrada de Humahuaca. Su combinación de cerros multicolores, patrimonio histórico y tradiciones convierte a Maimará en una alternativa para quienes quieren conocer una cara diferente de Jujuy.
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