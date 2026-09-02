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Alerta total de diluvio en el AMBA, con lluvias, tormentas fuertes, ráfagas y granizo: a qué hora llega

Sociedad

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por el fenómeno que afectará con lluvias intensas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Alerta total de diluvio en el AMBA

Alerta total de diluvio en el AMBA, con lluvias, tormentas fuertes, ráfagas y granizo: a qué hora llega

El brusco cambio de condiciones anticipado para el centro del país comenzó a materializarse con el cese de la tregua templada. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) oficializó un alerta amarilla por lluvias y tormentas que rige para este jueves en diferentes zonas del centro del país.

El aviso abarca al sureste de Santa Fe, el sur de Entre Ríos, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), además del norte y parte de la Costa Atlántica bonaerense.

De acuerdo con el informe oficial, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, presentándose algunas de características localmente fuertes. Los fenómenos estarán acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y una frecuente actividad eléctrica.

Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, los cuales podrían ser superados de forma puntual en determinados sectores.

Alerta total de diluvio en el AMBA, con lluvias, tormentas fuertes, r&aacute;fagas y granizo. Fuente: Servicio Meteorol&oacute;gico Nacional.

Alerta total de diluvio en el AMBA, con lluvias, tormentas fuertes, ráfagas y granizo. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

A qué hora llegan las lluvias y tormentas

De acuerdo con el organismo nacional, el jueves se presenta con tormentas fuertes en la madrugada y tormentas aisladas durante la mañana.

Las condiciones comenzarán a mejorar a partir de la tarde con el cielo parcialmente nublado, rotando a algo nublado hacia la noche. El termómetro se moverá entre una mínima de 12 °C y una máxima de 19 °C.

A qu&eacute; hora llegan las lluvias y tormentas al AMBA, seg&uacute;n el Servicio Meteorol&oacute;gico Nacional.

A qué hora llegan las lluvias y tormentas al AMBA, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Cómo seguirá el tiempo en el AMBA: del diluvio matutino al desplome polar

Para la región metropolitana, el cronograma meteorológico concentrará la inestabilidad durante la primera mitad de la jornada. El pronóstico oficial detalla la evolución para los próximos días:

  • Viernes: Retornará el buen clima con el ingreso de una masa de aire seco y frío. Se espera cielo despejado en la madrugada y la mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche, con registros térmicos de 7 °C de mínima y 18 °C de máxima.

  • Sábado: El ambiente otoñal/invernal se hará sentir con mayor firmeza, con nubosidad parcial a lo largo del día y marcas que oscilarán entre los 6 °C y los 14 °C.

  • Domingo: Se perfila como la jornada más fría del período. El cielo se mantendrá mayormente nublado y las temperaturas sufrirán un marcado descenso, con una mínima estimada en apenas 2 °C en la Ciudad de Buenos Aires y posibles heladas en las zonas suburbanas del conurbano, con una máxima que alcanzará los 14 °C.

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