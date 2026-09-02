Alerta total de diluvio en el AMBA, con lluvias, tormentas fuertes, ráfagas y granizo: a qué hora llega

Las condiciones comenzarán a mejorar a partir de la tarde con el cielo parcialmente nublado, rotando a algo nublado hacia la noche. El termómetro se moverá entre una mínima de 12 °C y una máxima de 19 °C.

A qué hora llegan las lluvias y tormentas al AMBA, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Cómo seguirá el tiempo en el AMBA: del diluvio matutino al desplome polar

Para la región metropolitana, el cronograma meteorológico concentrará la inestabilidad durante la primera mitad de la jornada. El pronóstico oficial detalla la evolución para los próximos días: