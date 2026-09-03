Cuándo cae el próximo feriado nacional en la Argentina durante el año 2026
Cuándo será el próximo descanso y qué fines de semana largos quedan en 2026.
Con el comienzo de septiembre de 2026, muchas personas vuelven a consultar el calendario para conocer cuándo llegará el próximo feriado y organizar una escapada o simplemente disfrutar de un descanso adicional. Sin embargo, este mes no cuenta con feriados nacionales dentro del calendario oficial argentino.
El último feriado nacional fue el correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, celebrado durante agosto. De esta manera, habrá que esperar hasta octubre para encontrar la próxima fecha de alcance nacional.
El próximo será por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, cuya fecha tradicional es el 12 de octubre. Al tratarse de uno de los feriados nacionales trasladables contemplados por la legislación argentina, su ubicación dentro del calendario puede modificarse según el día de la semana en el que caiga.
Hay feriados nacionales en septiembre de 2026
Septiembre de 2026 no tiene feriados nacionales que impliquen un descanso general para los trabajadores del país. Esto lo convierte en uno de los meses del año sin jornadas festivas nacionales.
De acuerdo con el calendario oficial publicado por el Gobierno, durante septiembre aparecen únicamente días no laborables vinculados con celebraciones religiosas, cuyos alcances son diferentes a los de un feriado nacional.
Por este motivo, quienes esperaban aprovechar un fin de semana largo durante septiembre tendrán que esperar hasta el mes siguiente para encontrar una nueva fecha dentro del calendario nacional.
Los días no laborables que hay en septiembre
Aunque no existen feriados nacionales durante septiembre, el calendario contempla tres días no laborables relacionados con festividades de la comunidad judía.
Las fechas informadas oficialmente son:
- 11 y 12 de septiembre: Año Nuevo Judío, conocido como Rosh Hashaná.
- 20 de septiembre: Día del Perdón o Iom Kipur.
Estos días no laborables corresponden exclusivamente a quienes profesan la religión judía, tal como establece el artículo 2 de la Ley 27.399. Según el calendario oficial, Rosh Hashaná comienza al atardecer del viernes 11 de septiembre y se extiende hasta el domingo 13, mientras que Iom Kipur comienza al atardecer del domingo 20 y finaliza al atardecer del lunes 21.
Por lo tanto, estas jornadas no deben confundirse con feriados nacionales de alcance general, ya que tienen un régimen específico para los habitantes alcanzados por estas celebraciones religiosas.
Cuándo vuelven los fines de semana largos en 2026
Después de septiembre, el calendario todavía reserva varias oportunidades de descanso antes de finalizar 2026. La primera llegará durante octubre con la conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Más adelante también queda el 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, que integra el grupo de feriados trasladables. Finalmente, diciembre tendrá dos de las fechas inamovibles más importantes del calendario: el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, y el 25 de diciembre, Navidad.
De esta manera, aunque septiembre no ofrece un feriado nacional, todavía quedan varias fechas de descanso durante los últimos meses del año para organizar viajes, reuniones familiares o escapadas dentro de Argentina.
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