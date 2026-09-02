El oportuno guiño del calendario con dos feriados en septiembre: cómo queda el finde largo de cuatro días
La combinación da lugar a un descanso extendido para un sector de la provincia de Buenos Aires, justo en un mes sin feriados nacionales.
El calendario del mes de septiembre trae una pausa muy celebrada en las aulas de la provincia de Buenos Aires. La confluencia de dos feriados especiales en una misma semana permitirá articular un fin de semana extra largo de cuatro días consecutivos, modificando el cronograma habitual para los estudiantes de la zona alcanzada.
El epicentro de la medida será el partido de Lomas de Zamora, que el próximo jueves 10 de septiembre conmemorará el aniversario de su fundación, ocurrida en 1861. En este caso, empleados municipales y del Banco Provincia, además de alumnos de escuelas y trabajadores de la educación, no tendrán actividad.
Dicha jornada no laborable local se acoplará de manera directa con el viernes 11 de septiembre, fecha en la que se celebra el Día del Maestro en todo el país en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, consolidando así el descanso junto al fin de semana.
Cómo queda el cronograma y quiénes están alcanzados por los dos feriados
De este modo, las comunidades educativas comprendidas por el feriado distrital disfrutarán del siguiente esquema de inactividad en las aulas:
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Jueves 10 de septiembre: Feriado/jornada no laborable local por el aniversario fundacional de Lomas de Zamora.
Viernes 11 de septiembre: Suspensión de clases en todo el país por el Día del Maestro.
Sábado 12 y Domingo 13 de septiembre: Fin de semana.
Desde las autoridades educativas aclararon un punto clave: al tratarse de una celebración de carácter distrital, la medida no rige de manera generalizada para toda la provincia de Buenos Aires.
El beneficio de los cuatro días sin actividad escolar alcanzará exclusivamente a los alumnos cuyas instituciones educativas se encuentren dentro del partido de Lomas de Zamora, mientras que en el resto de los distritos la actividad del jueves 10 transcurrirá con normalidad a la espera del cese de actividades previsto para el viernes.
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