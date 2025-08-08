Turismo Argentina: el pueblo de Misiones que es ideal para adentrarse en la naturaleza

Dónde queda Campo Ramón

El pueblo está ubicado en el departamento de Oberá, en la zona centro de Misiones, rodeado de colinas y selva. Desde Buenos Aires, el viaje por tierra lleva alrededor de 11 horas, pero la recompensa son paisajes de una belleza difícil de encontrar en otros puntos del país.

Cómo llegar a Campo Ramón

La opción más común es ir en auto tomando la ruta nacional que conecta Buenos Aires con Misiones, pasando por Posadas y luego hacia Oberá. También se puede viajar en micro hasta esta última ciudad y, desde allí, tomar un transporte local que lleve directo a Campo Ramón.