Turismo en Argentina: el pueblo que te hace sentir en la Alemania del siglo XX
Entre montañas rojas y paisajes de ensueño, existe un rincón del norte argentino que parece detenido en el tiempo. Un lugar donde la historia ferroviaria, la arquitectura europea y la calma de pueblo se mezclan en una experiencia única para el viajero curioso.
No hace falta cruzar el océano para vivir un ambiente que recuerda a la vieja Europa. En el corazón de Salta, un pequeño poblado conserva su estación de tren de estilo alemán, sus construcciones centenarias y la magia de un pasado vibrante. Aunque hoy lo habitan menos de diez familias, sus calles y paisajes guardan memorias de una época de esplendor que se remonta a comienzos del siglo XX.
El lugar nació como parte de un ambicioso plan para extender el Ramal C13 del ferrocarril hasta la frontera con Chile. Durante su auge, llegó a tener más de 200 habitantes, comercios, hospedajes y una actividad económica marcada por la llegada constante de trabajadores. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial y la paralización de las obras frenaron su crecimiento, dejando al pueblo casi vacío durante décadas.
Hoy, lejos de aquel silencio, el poblado se ha transformado en un destino turístico que atrae a quienes buscan naturaleza, historia y un poco de nostalgia. Sus paisajes, atravesados por ríos, cascadas y la imponente Quebrada de las Conchas, lo convierten en un sitio perfecto para escapadas de fin de semana o recorridos por el norte argentino.
Qué se puede hacer en Alemanía
Recorrer la antigua estación de tren restaurada, caminar por sus calles tranquilas y visitar los restos de construcciones que fueron testigo de su época dorada son actividades imperdibles. También se puede disfrutar de caminatas por senderos naturales que llevan a cascadas y miradores, ideales para la fotografía.
Dónde queda Alemanía
Se encuentra en la provincia de Salta, dentro del circuito turístico que conecta los Valles Calchaquíes con la Quebrada de las Conchas, una reserva natural protegida famosa por sus formaciones rocosas rojizas.
Cómo llegar a Alemanía
Para llegar, se debe tomar la Ruta Nacional 68 desde la ciudad de Salta hacia el suroeste. El viaje ofrece paisajes imponentes y varios puntos panorámicos para detenerse a sacar fotos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario