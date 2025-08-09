Turismo en Argentina: el pueblo que te hace sentir en la Alemania del siglo XX

No hace falta cruzar el océano para vivir un ambiente que recuerda a la vieja Europa. En el corazón de Salta, un pequeño poblado conserva su estación de tren de estilo alemán, sus construcciones centenarias y la magia de un pasado vibrante. Aunque hoy lo habitan menos de diez familias, sus calles y paisajes guardan memorias de una época de esplendor que se remonta a comienzos del siglo XX.