Turismo aventura en Bariloche: 3 actividades de montaña imperdibles para descubrir paisajes únicos hoy
Desde caminatas familiares hasta la exigente travesía de los cuatro refugios. Conocé los senderos, miradores y playas ocultas para disfrutar de la Patagonia.
Más allá de los centros de esquí y los clásicos recorridos turísticos, el turismo aventura gana protagonismo entre quienes buscan experiencias distintas, contacto con la naturaleza y paisajes imponentes.
Dentro de ese abanico de propuestas, existe un rincón poco conocido que sorprende incluso a quienes visitan la ciudad con frecuencia. Se trata de un lugar ideal para quienes disfrutan del senderismo, el silencio de la montaña y las vistas panorámicas que solo la Patagonia puede ofrecer.
Las tres actividades de montaña para disfrutar de Bariloche
Mirador Brazo Tristeza
Este sendero corto y de baja dificultad funciona como puerta de entrada al trekking en la zona. La caminata dura alrededor de una hora y media y avanza por bosque nativo con una subida suave, ideal si querés una aventura sin alejarte demasiado de los servicios.
La recompensa aparece al llegar al mirador: se abren las panorámicas del Brazo Tristeza, la Bahía López y el cerro Capilla. Si salís temprano, aprovechás mejor la luz y evitás las horas de más calor; llevá agua y algo para picar porque, aunque sea breve, el camino invita a tomarse el tiempo.
Caminatas entre bosques patagónicos y vistas al lago definen algunas de las propuestas de turismo aventura más elegidas en Bariloche.
Cerrito Llao Llao y Villa Tacul
Si buscás una caminata amigable con postales de primer nivel, el Cerrito Llao Llao suele ser de las más elegidas para arrancar. El acceso queda en la zona del Circuito Chico y el recorrido atraviesa un bosque andino patagónico hasta un mirador natural.
Desde arriba, las vistas enmarcan lagos y cordillera, y si te quedás con ganas podés seguir hasta Villa Tacul: la extensión suma cerca de 50 minutos más desde el mirador y te lleva a playas tranquilas para descansar o armar un picnic.
Travesía de los Cuatro Refugios
Para una experiencia de alta montaña completa, esta travesía se convirtió en el clásico más respetado de la zona. El circuito conecta los refugios Frey, Jakob, Laguna Negra y López a lo largo de 4 a 5 días, con jornadas que pueden ir de 4 a 9 horas de marcha y desniveles marcados.
No es un plan para improvisar: exige buen estado físico, experiencia en caminatas largas y autonomía, porque el clima cambia rápido y la señal puede desaparecer. Si no llegás con la preparación para completar todo, podés elegir tramos y vivir la montaña por partes, siempre con reservas hechas con anticipación y una planificación cuidadosa.
