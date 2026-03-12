Turismo aventura en Bariloche: 3 actividades de montaña imperdibles para descubrir paisajes únicos hoy

Cerro llao llao

Cerrito Llao Llao y Villa Tacul

Si buscás una caminata amigable con postales de primer nivel, el Cerrito Llao Llao suele ser de las más elegidas para arrancar. El acceso queda en la zona del Circuito Chico y el recorrido atraviesa un bosque andino patagónico hasta un mirador natural.

Desde arriba, las vistas enmarcan lagos y cordillera, y si te quedás con ganas podés seguir hasta Villa Tacul: la extensión suma cerca de 50 minutos más desde el mirador y te lleva a playas tranquilas para descansar o armar un picnic.

Travesía de los Cuatro Refugios

Para una experiencia de alta montaña completa, esta travesía se convirtió en el clásico más respetado de la zona. El circuito conecta los refugios Frey, Jakob, Laguna Negra y López a lo largo de 4 a 5 días, con jornadas que pueden ir de 4 a 9 horas de marcha y desniveles marcados.

No es un plan para improvisar: exige buen estado físico, experiencia en caminatas largas y autonomía, porque el clima cambia rápido y la señal puede desaparecer. Si no llegás con la preparación para completar todo, podés elegir tramos y vivir la montaña por partes, siempre con reservas hechas con anticipación y una planificación cuidadosa.