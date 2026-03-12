Uruguay 2026: el pueblo que se parece a Inglaterra por sus calles tranquilas y construcciones históricas
Su diseño europeo lo consolida como uno de los puntos turísticos más elegidos de Sudamérica. Se ubica en el departamento de Colonia. Qué hacer y cómo llegar.
Sudamérica se destaca por ofrecer diferentes epicentros turísticos que combinan paisajes naturales y tranquilidad, motivo por el cual son perfectos para desconectar de la rutina diaria y descansar durante las vacaciones. Mientras Brasil reúne una gran porción de visitantes por sus extensas playas y clima cálido, Uruguay, poco a poco, se consolida como un punto de referencia en el territorio.
Uno de los sitios más atrapantes del país charrúa es Conchillas, en el departamento de Colonia, un pueblo que sorprende por su arquitectura histórica y su estilo europeo, ideal para quienes buscan unas vacaciones relajadas lejos del bullicio.
Qué se puede hacer en Conchillas
En Conchillas, la mejor manera de recorrer el pueblo es caminando, ya que permite observar por completo sus construcciones de piedra, antiguas fábricas y el diseño urbano que refleja su pasado industrial.
Además, la proximidad al Río de la Plata y los espacios verdes permiten relajarse, disfrutar del paisaje y conectarse con la naturaleza. En este 2026, Conchillas se perfila como un destino perfecto para una escapada corta, alejada del turismo masivo y del ritmo que imponen las grandes ciudades.
Dónde queda Conchillas
Este sitio se encuentra en el departamento de Colonia, en el suroeste de Uruguay, muy cerca de las orillas del Río de la Plata y a pocos kilómetros de la ciudad de Carmelo. Aunque es un pueblo pequeño y de fácil acceso, se mantiene al alejado de los grandes epicentros como lo son Montevideo o Salto.
Cómo llegar a Conchillas
La manera más directa de llegar a Conchillas es entrando al departamento de Colonia. Se puede acceder fácilmente por rutas pavimentadas que la conectan tanto con Carmelo como con Colonia del Sacramento, dos de los principales puntos de referencia de la región.
