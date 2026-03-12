Uruguay 2026: el pueblo que se parece a Inglaterra por sus calles tranquilas y construcciones históricas

Dónde queda Conchillas

Este sitio se encuentra en el departamento de Colonia, en el suroeste de Uruguay, muy cerca de las orillas del Río de la Plata y a pocos kilómetros de la ciudad de Carmelo. Aunque es un pueblo pequeño y de fácil acceso, se mantiene al alejado de los grandes epicentros como lo son Montevideo o Salto.