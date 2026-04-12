Turismo en Brasil: el destino considerado como la capital del vino y que tiene mucha cultura enóloga
En Brasil, turismo encuentra un clásico imperdible: este destino alberga la famosa Fenavinho, una de las ferias vitivinícolas más destacadas del país.
Ubicada en el sur del país, Bento Gonçalves es reconocida como la “capital brasileña de la uva y el vino” y se consolida como uno de los destinos más elegidos del turismo, Brasil. Su identidad combina paisajes impactantes, viñedos y una fuerte tradición vitivinícola que la convierten en un lugar único para visitar.
Este atractivo punto de Rio Grande do Sul seduce por su marcada herencia europea, especialmente italiana, fruto de las corrientes migratorias del siglo XIX. Esa influencia se mantiene viva en su cultura, su arquitectura y una gastronomía regional que es clave dentro del circuito de turismo en Brasil.
Qué se puede hacer en Bento Gonçalves
Dentro del mapa del turismo, Brasil, Bento Gonçalves se destaca por propuestas que combinan historia, paisajes y experiencias sensoriales. Uno de sus puntos más emblemáticos es el Vale dos Vinhedos, la primera región del país en obtener la Denominación de Origen para sus vinos, un sello de calidad que lo posiciona como parada obligada para quienes buscan lo mejor de la ruta del vino. A esto se suma la tradicional Fenavinho, una de las fiestas vitivinícolas más importantes, donde productores y visitantes celebran la identidad local en torno al vino.
Este destino del sur brasileño logra un equilibrio ideal entre cultura, tradición y naturaleza. Lejos del turismo masivo, ofrece postales de viñedos, colinas verdes y construcciones históricas que remiten a la Europa del siglo XIX. La impronta de los inmigrantes se percibe en cada rincón, desde la arquitectura hasta la cocina regional, que mezcla sabores con una identidad propia.
Quienes visitan Bento Gonçalves pueden vivir experiencias completas: desde degustaciones de vinos en bodegas tradicionales hasta recorridos por caminos de piedra que parecen sacados de otra época. La gastronomía local es otro de sus grandes atractivos, con platos que combinan influencias brasileñas e italianas en propuestas únicas dentro del turismo en Brasil.
Las actividades disponibles son variadas y pensadas para distintos perfiles de viajeros:
- Recorrer el Vale dos Vinhedos y sus bodegas históricas
- Participar en degustaciones de vinos artesanales
- Disfrutar de la gastronomía regional con raíces europeas
- Vivir la experiencia de la Fenavinho
- Caminar por tradicionales caminos de piedra
- Visitar museos y sitios históricos de la inmigración
- Sumarse a tours culturales con tradiciones locales
- Realizar excursiones al aire libre en la Sierra Gaucha
- Asistir a eventos culturales y espectáculos
- Conocer parques temáticos vinculados al vino y la historia local
En este rincón del sur, el turismo, Brasil encuentra una propuesta distinta, donde cada experiencia conecta con la esencia de la región.
Dónde queda Bento Gonçalves
En el mapa del turismo, Brasil, Bento Gonçalves se ubica en plena Sierra Gaucha, dentro del estado de Rio Grande do Sul, en el sur del país. Se trata de una localidad con un entorno privilegiado, rodeada de paisajes montañosos, clima templado y una vegetación abundante que remite a escenarios típicos de Europa.
Gracias a su posición estratégica en el sur brasileño, este destino desarrolló una identidad propia que lo distingue dentro del turismo en Brasil. La ciudad conserva una fuerte impronta de las tradiciones europeas, heredadas principalmente de inmigrantes italianos, aunque también de comunidades alemanas y polacas que llegaron en el siglo XIX. Esa mezcla cultural dejó una marca profunda en la cultura local, la arquitectura y las actividades productivas, configurando un perfil único dentro de la región
Cómo llegar a Bento Gonçalves
Para quienes buscan disfrutar del turismo, Brasil, llegar a Bento Gonçalves desde Argentina es bastante accesible. La alternativa más práctica es volar hasta Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul, que cuenta con vuelos internacionales desde Buenos Aires y otras ciudades. Desde allí, el trayecto continúa por vía terrestre a lo largo de unos 120 kilómetros hasta este reconocido destino del vino.
Una vez en la capital, existen distintas formas de completar el recorrido. Se puede optar por transporte público que conecta directamente con la ciudad o elegir el alquiler de un vehículo, ideal para moverse con mayor autonomía y recorrer los distintos puntos de interés que ofrece la región dentro del circuito de turismo en Brasil.
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