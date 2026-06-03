Chile 2026: el pueblo con aguas diáfanas color turquesa, arena blanca y piscinas naturales formadas por rocas

Además, los visitantes pueden practicar actividades como trekking, ciclismo, kayak, deportes acuáticos y recorridos por los alrededores para conocer la combinación única entre el paisaje costero y el desierto.

El pueblo también conserva parte de su historia a través de edificios antiguos, museos y construcciones que recuerdan la importancia que tuvo como ciudad portuaria.

Dónde queda Caldera

Caldera se encuentra en la región de Atacama, al norte de Chile, aproximadamente a 75 kilómetros de la ciudad de Copiapó.

La localidad está ubicada sobre una bahía del océano Pacífico y se caracteriza por sus aguas turquesas, su ambiente tranquilo y sus paisajes donde conviven playas y zonas desérticas.

A pesar de contar con servicios turísticos, alojamientos y restaurantes, mantiene una esencia relajada que la diferencia de otros destinos costeros más concurridos.

Cómo llegar a Caldera

Para llegar a Caldera desde Argentina, una de las opciones es viajar por vía terrestre atravesando la Cordillera de los Andes mediante el Paso San Francisco.

Luego se continúa el recorrido por las rutas chilenas hasta conectar con la zona costera de Atacama y finalmente llegar al pueblo.

También es posible arribar desde distintas ciudades de Chile hasta Copiapó y desde allí realizar un trayecto corto hasta Caldera. El viaje permite descubrir uno de los rincones costeros más llamativos y tranquilos del norte chileno.