Chile 2026: el pueblo con aguas diáfanas color turquesa, arena blanca y piscinas naturales formadas por rocas
Aunque muchos viajeros suelen elegir lugares tradicionales, existen rincones menos conocidos que sorprenden por su belleza.
Una localidad costera ubicada en la región de Atacama que se destaca por sus playas de aguas cristalinas, arena blanca y un ambiente ideal para quienes buscan tranquilidad. Este destino combina la calma de un pueblo marítimo con paisajes únicos donde el desierto se encuentra con el océano. Además, cuenta con espacios naturales perfectos para descansar, hacer actividades al aire libre y disfrutar del mar.
Gracias a sus bahías protegidas y su clima agradable, se convirtió en una gran alternativa para quienes quieren descubrir una zona diferente de la costa chilena.
Qué se puede hacer en Caldera
Uno de los principales atractivos de Caldera son sus playas. Entre las más visitadas se encuentra Playa Mansa, un sitio ideal para disfrutar del mar, caminar por la costa y probar platos elaborados con productos frescos.
Otro punto destacado es Playa Zapatilla, reconocida por sus formaciones rocosas que generan pequeñas piscinas naturales con aguas tranquilas. Este espacio suele ser elegido por familias y viajeros que buscan relajarse.
Además, los visitantes pueden practicar actividades como trekking, ciclismo, kayak, deportes acuáticos y recorridos por los alrededores para conocer la combinación única entre el paisaje costero y el desierto.
El pueblo también conserva parte de su historia a través de edificios antiguos, museos y construcciones que recuerdan la importancia que tuvo como ciudad portuaria.
Dónde queda Caldera
Caldera se encuentra en la región de Atacama, al norte de Chile, aproximadamente a 75 kilómetros de la ciudad de Copiapó.
La localidad está ubicada sobre una bahía del océano Pacífico y se caracteriza por sus aguas turquesas, su ambiente tranquilo y sus paisajes donde conviven playas y zonas desérticas.
A pesar de contar con servicios turísticos, alojamientos y restaurantes, mantiene una esencia relajada que la diferencia de otros destinos costeros más concurridos.
Cómo llegar a Caldera
Para llegar a Caldera desde Argentina, una de las opciones es viajar por vía terrestre atravesando la Cordillera de los Andes mediante el Paso San Francisco.
Luego se continúa el recorrido por las rutas chilenas hasta conectar con la zona costera de Atacama y finalmente llegar al pueblo.
También es posible arribar desde distintas ciudades de Chile hasta Copiapó y desde allí realizar un trayecto corto hasta Caldera. El viaje permite descubrir uno de los rincones costeros más llamativos y tranquilos del norte chileno.
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