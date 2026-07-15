Turismo en Brasil: el pueblo con playas majestuosas y una geografía marcada por cerros y vegetación
Gracias a su entorno natural y su ambiente relajado, se convirtió en una de las joyas escondidas del sur de Brasil.
Brasil es uno de los destinos favoritos de los argentinos cuando llega el momento de disfrutar de unas vacaciones frente al mar. Sin embargo, más allá de los balnearios más populares, existen rincones que conservan un ambiente tranquilo y una belleza natural única. Uno de ellos es un pintoresco pueblo ubicado en el estado de Santa Catarina.
Este destino combina playas de arena clara, un mar de aguas abiertas, cerros cubiertos de vegetación y senderos que ofrecen vistas panorámicas del océano Atlántico.
A diferencia de otros centros turísticos masivos, Praia do Rosa mantiene una escala más pequeña, con posadas, restaurantes y construcciones integradas al paisaje, lo que permite disfrutar de una experiencia mucho más tranquila y en contacto con la naturaleza.
Qué se puede hacer en Praia do Rosa
El principal atractivo de Praia do Rosa es su extensa playa, ideal tanto para descansar sobre la arena como para practicar deportes acuáticos. El fuerte oleaje también la convirtió en uno de los lugares preferidos por los amantes del surf en Santa Catarina.
Quienes buscan actividades al aire libre pueden recorrer los senderos que unen distintos sectores de la costa y conducen a miradores naturales desde donde se obtienen espectaculares vistas del océano y de los cerros que rodean el pueblo.
Otra de las experiencias más recomendadas es caminar por las playas vecinas, explorar la vegetación autóctona y disfrutar de los paisajes que cambian según la luz del día y las condiciones del mar.
Además, el pueblo ofrece una amplia propuesta gastronómica basada en pescados y mariscos frescos, junto con cafeterías y pequeños restaurantes que mantienen el estilo relajado característico de la región.
Dónde queda y cómo llegar a Praia do Rosa
Praia do Rosa se encuentra en el municipio de Imbituba, en el estado de Santa Catarina, al sur de Brasil y relativamente cerca de la frontera con Argentina. Está ubicada a unos 90 kilómetros de Florianópolis, una de las principales ciudades de la región.
Para llegar desde Argentina, muchos viajeros optan por viajar en automóvil atravesando el sur de Brasil hasta Santa Catarina. También es posible volar hasta Florianópolis y desde allí recorrer aproximadamente una hora y media por la BR-101 y rutas provinciales hasta llegar al pueblo.
Gracias a su combinación de playas amplias, naturaleza preservada, senderos panorámicos y un ambiente mucho más tranquilo que otros balnearios brasileños, Praia do Rosa se consolidó como uno de los destinos más atractivos para quienes buscan disfrutar del mar sin alejarse del contacto con el paisaje natural.
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