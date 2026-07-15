Turismo en Brasil: el pueblo con playas majestuosas y una geografía marcada por cerros y vegetación

Otra de las experiencias más recomendadas es caminar por las playas vecinas, explorar la vegetación autóctona y disfrutar de los paisajes que cambian según la luz del día y las condiciones del mar.

Además, el pueblo ofrece una amplia propuesta gastronómica basada en pescados y mariscos frescos, junto con cafeterías y pequeños restaurantes que mantienen el estilo relajado característico de la región.

Dónde queda y cómo llegar a Praia do Rosa

Praia do Rosa se encuentra en el municipio de Imbituba, en el estado de Santa Catarina, al sur de Brasil y relativamente cerca de la frontera con Argentina. Está ubicada a unos 90 kilómetros de Florianópolis, una de las principales ciudades de la región.

Para llegar desde Argentina, muchos viajeros optan por viajar en automóvil atravesando el sur de Brasil hasta Santa Catarina. También es posible volar hasta Florianópolis y desde allí recorrer aproximadamente una hora y media por la BR-101 y rutas provinciales hasta llegar al pueblo.

Gracias a su combinación de playas amplias, naturaleza preservada, senderos panorámicos y un ambiente mucho más tranquilo que otros balnearios brasileños, Praia do Rosa se consolidó como uno de los destinos más atractivos para quienes buscan disfrutar del mar sin alejarse del contacto con el paisaje natural.