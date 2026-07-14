Turismo en Brasil: el pueblo costero que los viajeros eligen para desconectarse a pleno

Dónde queda Jericoacoara y cómo llegar

Jericoacoara está ubicada en el estado de Ceará, en el noreste de Brasil, a unos 300 kilómetros de la ciudad de Fortaleza. Rodeada por el Parque Nacional de Jericoacoara, esta antigua aldea de pescadores se transformó en uno de los destinos de turismo más elegidos por quienes buscan playas paradisíacas y un entorno natural único.

La forma más práctica de llegar es volar hasta el Aeropuerto Regional de Jericoacoara, situado en el municipio de Cruz, que recibe vuelos desde distintas ciudades brasileñas. Otra alternativa es aterrizar en Fortaleza y completar el recorrido por carretera.

Desde allí parten servicios de transfer, micros y excursiones que realizan el último tramo en vehículos 4x4, ya que el acceso atraviesa caminos de arena característicos de la región. Esta experiencia forma parte del atractivo de uno de los destinos más fascinantes del turismo en Brasil.