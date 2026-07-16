Las playas cálidas en Brasil que son furor por ofrecer un "verano eterno" en pleno julio
Con turismo en auge durante el invierno, Brasil ofrece playas, calor y paisajes paradisíacos en el nordeste, incluso cuando gran parte atraviesa bajas temperaturas.
Mientras el invierno se hace sentir en gran parte de Argentina y Sudamérica, el nordeste de Brasil mantiene un clima cálido que lo convierte en uno de los destinos favoritos para el turismo. Lugares como Jericoacoara, Porto de Galinhas y Pipa combinan temperaturas agradables, playas de aguas templadas y un entorno ideal para disfrutar del sol en cualquier época del año.
Para quienes buscan unas vacaciones lejos del frío sin salir del continente, el nordeste de Brasil aparece como una de las mejores alternativas de turismo. Sus paisajes paradisíacos, el ambiente relajado y las condiciones climáticas propias del verano permiten vivir una experiencia de playa incluso durante el mes de julio.
Destinos brasileños ideales para escapar del frío invernal y disfrutar de aguas templada
Jericoacoara, ubicada en el estado de Ceará, es uno de los destinos más elegidos para hacer turismo en Brasil gracias a sus extensas dunas, lagunas cristalinas y calles de arena. Durante julio, las temperaturas máximas rondan los 31 °C y el mar alcanza unos 28 °C, lo que permite disfrutar de un verdadero clima veraniego. Además de relajarse en la playa, los vientos constantes convierten a Jeri en un lugar ideal para practicar kitesurf y windsurf.
Más al sur, en Pernambuco, Porto de Galinhas enamora a los visitantes con sus reconocidas piscinas naturales, que aparecen cuando baja la marea. Sus aguas transparentes y los tradicionales paseos en jangada entre los arrecifes son una de las principales atracciones para quienes viajan en familia o en pareja. En julio, el termómetro suele marcar máximas cercanas a los 27 °C y mínimas de 24 °C. Aunque pueden registrarse algunas lluvias, el clima continúa siendo cálido y se recomienda consultar la tabla de mareas para aprovechar al máximo este espectáculo natural.
Otro de los grandes destinos de turismo en Brasil es Pipa, en Rio Grande do Norte. Este balneario combina playas, imponentes acantilados y una animada vida nocturna. Sítios como Praia do Amor y Baía dos Golfinhos son algunos de sus principales atractivos, mientras que en julio las temperaturas se mantienen alrededor de los 28 °C. Si bien las precipitaciones tropicales pueden aparecer de manera ocasional, no afectan el encanto del lugar, perfecto para hacer surf, recorrer la costa y disfrutar de atardeceres únicos.
La elección entre estos tres destinos dependerá del tipo de viaje que busques. Jericoacoara se caracteriza por sus paisajes naturales y un ambiente más tranquilo; Porto de Galinhas sobresale por su infraestructura turística y sus famosas piscinas naturales; mientras que Pipa ofrece una combinación de naturaleza, playas y movimiento durante todo el día. En cualquiera de estos destinos del nordeste de Brasil, el invierno prácticamente pasa desapercibido y julio invita a disfrutar del sol, el mar y las mejores propuestas de turismo.
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