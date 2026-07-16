Las playas cálidas en Brasil que son furor por ofrecer un "verano eterno" en pleno julio

Más al sur, en Pernambuco, Porto de Galinhas enamora a los visitantes con sus reconocidas piscinas naturales, que aparecen cuando baja la marea. Sus aguas transparentes y los tradicionales paseos en jangada entre los arrecifes son una de las principales atracciones para quienes viajan en familia o en pareja. En julio, el termómetro suele marcar máximas cercanas a los 27 °C y mínimas de 24 °C. Aunque pueden registrarse algunas lluvias, el clima continúa siendo cálido y se recomienda consultar la tabla de mareas para aprovechar al máximo este espectáculo natural.