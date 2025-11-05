Turismo en Brasil: el lugar con playas increíbles que parecen de otro mundo
Ubicado en Maranhão, este sitio está formado por dunas blancas se mezclan con lagunas formadas por la lluvia. Los detalles en la nota.
Sudamérica ofrece una gran variedad de destinos para quienes buscan combinar aventura, descanso y paisajes inolvidables. Desde grandes ciudades hasta pueblos tranquilos con playas de ensueño, países como Brasil, Argentina y Colombia atraen cada año a millones de visitantes.
Entre las ciudades más visitadas, Lençóis Maranhenses, en el noreste de Brasil, destaca por sus extensas dunas blancas que se mezclan con las lagunas de agua cristalina. Esta combinación crea un espectáculo visual atrapante que solo puede encontrarse en esta región del estado de Maranhão.
Qué se puede hacer en Lençóis Maranhenses
En Lençóis Maranhenses, los turistas tienen la posibilidad de hospedarse en cabañas situadas entre dunas y lagunas. Esta experiencia permite conectarse de manera directa con la naturaleza y disfrutar de un ambiente sereno y relajante.
El lugar también ofrece diversas excursiones y recorridos cortos, ideales para observar y conocer las dunas blancas y lagunas de aguas turquesa. Además, los turistas pueden deleitarse con la gastronomía local y disfrutar de la calidez y hospitalidad de los habitantes.
Dónde queda Lençóis Maranhenses
Este sitio se encuentra en el estado de Maranhão, a poca distancia de la ciudad de São Luís. Este destino es ideal para quienes buscan escapar del ritmo frenético de las grandes ciudades y sumergirse en paisajes naturales impresionantes.
Para explorar el parque de manera segura y descubrir sus rincones por completo, lo más recomendable es hacerlo acompañados de guías locales, expertos en la zona.
Cómo llegar a Lençóis Maranhenses
La forma más práctica de llegar a Lençóis Maranhenses es desde Barreirinhas, donde los visitantes deben conducir hasta el río Preguiça y continuar el trayecto en barco. Otra opción es partir desde Atins, que permite acceder al corazón de las dunas y laguna de manea simple y ágil.
