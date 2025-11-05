Turismo en Brasil: el lugar con playas increíbles que parecen de otro mundo

Para explorar el parque de manera segura y descubrir sus rincones por completo, lo más recomendable es hacerlo acompañados de guías locales, expertos en la zona.

Cómo llegar a Lençóis Maranhenses

La forma más práctica de llegar a Lençóis Maranhenses es desde Barreirinhas, donde los visitantes deben conducir hasta el río Preguiça y continuar el trayecto en barco. Otra opción es partir desde Atins, que permite acceder al corazón de las dunas y laguna de manea simple y ágil.