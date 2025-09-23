Turismo en Brasil: el pintoresco pueblo que es Patrimonio de la Humanidad
Ubicado a pocos kilómetros de Belo Horizonte, este maravilloso destino enamora con sus montañas y arquitecturas. Los detalles en la nota.
Sudamérica sorprende a viajeros de todo el mundo con los destinos que combinan naturaleza, cultura e historia. Desde playas de aguas cristalinas hasta sierras y montañas imponentes, esta región destaca por ofrecer las mejores vacaciones en cualquier parte de su territorio.
Entre estos lugares se encuentra Ouro Preto, un pintoresco pueblo al sureste de Brasil, cerca de Belo Horizonte. Famoso por su arquitectura colonial, este destino comenzó a ganar popularidad durante el último tiempo, cuando los sitios tranquilos y alejados del bullicio emergieron de repente.
Qué se puede hacer en Ouro Preto
En Ouro Preto, los turistas pueden disfrutar de recorridos culturales y artísticos difícil de encontrar en otro rincón del mundo. Una de las actividades más elegidas es visitar las iglesias coloniales, conocidas por sus decoraciones barrocas.
Además, los tours guiados son otra opción conveniente, ya que permite empaparse de la rica historia local, las tradiciones y la importancia de la minería. Sin embargo, uno de los puntos más destacados de este pueblo es la calidez y amabilidad de sus habitantes, motivo por el cual los visitantes los vuelven a elegir una y otra vez.
Dónde queda Ouro Preto
Este sitio se encuentra en el estado de Minas Gerais, a escasos kilómetros de Belo Horizonte. Además, la ciudad está rodeada de montañas que en la época colonial fueron ricas en oro, motivo por el cual es Patrimonio de la Humanidad.
Cómo llegar a Ouro Preto
La forma más práctica de llegar es volando a Belo Horizonte y luego tomando un autobús hasta Ouro Preto. Se estima que el viaje por vía terrestre dura 120 minutos. Sin embargo, también es posible ir en auto desde Río de Janeiro, aunque el recorrido supera las 6 horas.
