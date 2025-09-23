Turismo en Brasil: el pintoresco pueblo que es Patrimonio de la Humanidad

Dónde queda Ouro Preto

Este sitio se encuentra en el estado de Minas Gerais, a escasos kilómetros de Belo Horizonte. Además, la ciudad está rodeada de montañas que en la época colonial fueron ricas en oro, motivo por el cual es Patrimonio de la Humanidad.

Cómo llegar a Ouro Preto

La forma más práctica de llegar es volando a Belo Horizonte y luego tomando un autobús hasta Ouro Preto. Se estima que el viaje por vía terrestre dura 120 minutos. Sin embargo, también es posible ir en auto desde Río de Janeiro, aunque el recorrido supera las 6 horas.