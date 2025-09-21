Turismo en Salta: el pueblo que todos olvidaron pero que es un paraíso

La feria artesanal es otra parada obligada: allí los pocos vecinos que aún habitan el lugar ofrecen tejidos, cerámicas y productos regionales. Con apenas diez familias, la comunidad mantiene viva la tradición y abre las puertas a los viajeros curiosos.

A poca distancia se encuentra la Cascada de Alemanía, un rincón escondido al que se llega tras una caminata entre paredones rocosos. El sonido del agua y la frescura del entorno convierten el sitio en un refugio perfecto para quienes buscan naturaleza en estado puro.

Dónde queda Alemanía

Este destino está ubicado en la provincia de Salta, a unos 100 kilómetros de la capital, sobre la Ruta Nacional 68 rumbo a Cafayate. Su localización es estratégica: marca el inicio de la famosa Quebrada de las Conchas, reconocida por formaciones rocosas rojizas como la Garganta del Diablo y el Anfiteatro.

Rodeado de montañas y silencio, el poblado conserva casas de adobe y una estación recuperada que hoy es su emblema. Es un punto perfecto para detenerse en el camino y sumergirse en una postal distinta de los Valles Calchaquíes.

Cómo llegar a Alemanía

Desde la ciudad de Salta, el acceso se realiza por la Ruta Nacional 68 hacia Cafayate. El viaje en auto dura aproximadamente 90 minutos y ya en el trayecto se disfrutan paisajes inolvidables.

No existe transporte público regular hasta el pueblo, lo que refuerza su carácter exclusivo. Muchos viajeros lo visitan como parte de excursiones turísticas que incluyen paradas en la Quebrada de las Conchas, mientras que otros prefieren alquilar un auto y recorrerlo a su propio ritmo.