Turismo en Brasil: el pueblo colonial con casas coloridas y paisajes únicos

Dónde queda Pirenópolis

Este sitio se encuentra en el corazón del estado de Goiás, en una ubicación que lo coloca a unas dos horas en auto desde Brasilia. El pueblo está asentado en una zona montañosa, rodeado de formaciones rocosas, cursos de agua y un paisaje verde atrapante en territorio brasileño.

Cómo llegar a Pirenópolis

Llegar a Pirenópolis es sencillo gracias a su cercanía con dos grandes ciudades: Brasilia y Goiânia. Desde la capital de Brasil el viaje tiene un recorrido por carretera que ronda los 120 minutos, mientras que desde Goiânia la distancia es menor, rondando los 100 kilómetros.