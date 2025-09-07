Turismo en Brasil: el pueblo brasileño lleno de parques de diversiones que es muy seguro
Brasil se destaca como Capital Nacional de los Parques Temáticos con 22 opciones entre montañas y ríos, un destino de turismo ideal para toda la familia.
Brasil se posiciona como uno de los destinos preferidos por los argentinos para las vacaciones de 2025, y la tendencia indica que seguirá siendo elegido. Más allá de sus famosas playas, el país ofrece experiencias, como Canela, un pintoresco pueblo en Río Grande do Sul con 22 parques temáticos pensados para disfrutar en familia.
Escondido entre montañas y ríos, y muy cerca de Gramado, ciudad fundada por inmigrantes alemanes y reconocida por su chocolate, Canela parece un rincón sacado de un cuento. La seguridad es otro de sus atractivos: los visitantes pueden recorrer sus calles a cualquier hora sin preocupación, con tranquilidad y confianza. Tanto locales como turistas destacan la sensación de paz y orden que se respira en cada rincón. Este pequeño paraíso combina naturaleza, diversión y cultura, consolidándose como un destino ideal para quienes buscan un turismo familiar seguro y diferente en Brasil.
Qué se puede hacer en Canela
Canela fue declarada Capital Nacional de los Parques Temáticos gracias a sus 22 atracciones pensadas para toda la familia, aunque la mayoría requieren pago de entrada. El más famoso es el Skyglass, una plataforma de vidrio a 360 metros sobre el valle de Ferradura que permite vistas impresionantes de montañas, selva y río, ideal para fotos y adrenalina.
Otra opción es el Parque do Caracol, el más antiguo de la región, inaugurado en 1973. Allí se puede subir en ascensor hasta el mirador de la cascada Caracol de 131 metros, y al pie, la famosa hamaca se convirtió en un clásico para capturar fotos y videos. Canela combina naturaleza, diversión y paisajes únicos, consolidándose como un destino imperdible en Brasil y turismo familiar.
Dónde queda Canela
Canela se encuentra en Río Grande do Sul, sudeste de Brasil, a unos 115 km al noreste de Porto Alegre y a aproximadamente 1.400 km desde Buenos Aires
Cómo llegar a Canela
Para llegar a Canela en auto desde Porto Alegre, hay que tomar la ruta BR-116 hacia el norte hasta Morro Reuter. Luego se continúa por la VRS-873 en dirección noreste y, tras pasar Gramado, se llega a Canela. El recorrido dura alrededor de dos horas y cuarto, ofreciendo paisajes de montañas y ríos que anticipan la belleza del destino.
