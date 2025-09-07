Turismo en Brasil: el pueblo brasileño lleno de parques de diversiones que es muy seguro

Dónde queda Canela

Canela se encuentra en Río Grande do Sul, sudeste de Brasil, a unos 115 km al noreste de Porto Alegre y a aproximadamente 1.400 km desde Buenos Aires

Cómo llegar a Canela

Para llegar a Canela en auto desde Porto Alegre, hay que tomar la ruta BR-116 hacia el norte hasta Morro Reuter. Luego se continúa por la VRS-873 en dirección noreste y, tras pasar Gramado, se llega a Canela. El recorrido dura alrededor de dos horas y cuarto, ofreciendo paisajes de montañas y ríos que anticipan la belleza del destino.