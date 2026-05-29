Cavó un pozo en su campo para obtener agua y encontró petróleo

Luego de realizar variados análisis físico-químicos, los especialistas concluyeron que se trataba de petróleo crudo. Lo más sorprendente, indicaron, fue la poca profundidad a la que se encontraba el yacimiento, algo que es muy poco común.

Ante esta situación, la ANP ordenó el sellado de la zona y prohibió el contacto con el material, ya que deben realizarse nuevas evaluaciones ambientales y geológicas.

pozo petroleo El agricultor podría recibir una compensación económica futura si se le concede la explotación minera en la zona

La presencia del petróleo en el campo del agricultor brasilero no implica que el yacimiento vaya a ser explotado con fines comerciales.

Si bien la legislación en Brasil indica que los recursos del subsuelo pertenecen al Estado, aún restan años de estudios técnicos, evaluaciones económicas y posibles subastas públicas para que se pueda desarrollar el yacimiento.

En caso de que se conceda la explotación minera en la zona, el agricultor que encontró el petróleo no obtendría ganancias directas por tratarse de un recurso estatal, pero sí podía recibir algún tipo de compensación económica.