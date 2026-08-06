Turismo en Brasil: el pueblo con un mar único y poco conocido
Lejos de los destinos más concurridos, este rincón de Brasil conquista con playas y paisajes únicos, convirtiéndo en una joya ideal.
Cuando se habla de turismo en Brasil, es imposible no pensar en sus playas paradisíacas y en la enorme variedad de destinos que ofrece. Sin embargo, más allá de los lugares más populares, el país también guarda rincones poco explorados que combinan naturaleza, tranquilidad y un importante valor cultural e histórico, ideales para quienes buscan una experiencia diferente.
Uno de esos tesoros es São Miguel dos Milagres, un pintoresco pueblo de pescadores que enamora con sus aguas transparentes y un entorno donde reina la calma. Este destino se convirtió en una de las joyas ocultas del nordeste de Brasil, gracias a sus extensas playas de arena clara y a un ambiente perfecto para desconectarse del ritmo cotidiano.
Rodeado por extensos cocoteros y postales naturales, el lugar invita a recorrer sus cinco playas, disfrutar de la gastronomía regional y relajarse frente al mar. Para quienes prefieren sumar aventura al viaje, también hay propuestas como excursiones en lancha y actividades de snorkel para descubrir la riqueza marina de este rincón único de Brasil.
Qué se puede hacer en São Miguel dos Milagres
Quienes eligen hacer turismo en São Miguel dos Milagres, Brasil, encuentran distintas propuestas para disfrutar según la playa que visiten. El municipio cuenta con cinco balnearios abiertos al público, aunque el acceso a algunos sectores puede verse condicionado por las mareas altas.
- Praia do Marceneiro: es la alternativa preferida por quienes buscan tranquilidad y contacto directo con la naturaleza. Se caracteriza por ser la más aislada de todas y alberga dos reconocidas posadas para quienes desean hospedarse frente al mar.
- Praia do Riacho: se destaca como una excelente opción para viajar en familia gracias a sus piscinas naturales, que se forman cuando baja la marea. Además, es posible realizar paseos en kayak para recorrer el entorno con total tranquilidad.
- Praia do Toque y Porto da Rua: son las playas más populares de São Miguel dos Milagres y concentran buena parte de los servicios y del movimiento del pueblo. Durante la marea baja también aparecen piscinas naturales, ideales para practicar stand-up paddle y disfrutar del mar.
- Patacho: para muchos visitantes, es la playa más atractiva de todo el municipio. Sus aguas cálidas y de gran transparencia la convierten en un lugar perfecto para hacer snorkel, observar la fauna marina y disfrutar de uno de los paisajes más impresionantes de Brasil.
Dónde queda São Miguel dos Milagres
Ubicado sobre la costa norte del estado de Alagoas, São Miguel dos Milagres es uno de los destinos más tranquilos para hacer turismo en Brasil.
Este tradicional pueblo de pescadores conserva un ambiente relajado, alejado del movimiento de los grandes centros turísticos, y se encuentra a solo 36 kilómetros de Maragogi y a 106 kilómetros de Maceió, dos de los principales destinos de la región.
Cómo llegar a São Miguel dos Milagres
Para llegar a São Miguel dos Milagres desde Maceió, la capital del estado de Alagoas es necesario tomar la AL-105 desviarse por la AL-435 y finalmente tomar la AL-101. Es un trayecto de aproximadamente 100 kilómetros, lo que se traduce en casi dos horas de viaje en vehículo particular.
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