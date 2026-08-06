Turismo en Brasil: el pueblo con un mar único y poco conocido

Este tradicional pueblo de pescadores conserva un ambiente relajado, alejado del movimiento de los grandes centros turísticos, y se encuentra a solo 36 kilómetros de Maragogi y a 106 kilómetros de Maceió, dos de los principales destinos de la región.

Cómo llegar a São Miguel dos Milagres

Para llegar a São Miguel dos Milagres desde Maceió, la capital del estado de Alagoas es necesario tomar la AL-105 desviarse por la AL-435 y finalmente tomar la AL-101. Es un trayecto de aproximadamente 100 kilómetros, lo que se traduce en casi dos horas de viaje en vehículo particular.