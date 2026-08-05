Video: Neymar explotó tras la clasificación de Santos y protagonizó un fuerte cruce
El delantero ingresó en el segundo tiempo, asistió a Rony para el único gol del partido y luego tuvo un enfrentamiento con integrantes del equipo rival.
Neymar volvió a quedar en el centro de la escena en Brasil, esta vez por un episodio que ocurrió después de la clasificación de Santos a los cuartos de final de la Copa de Brasil. El conjunto paulista derrotó 1-0 a Remo y avanzó de ronda, pero el festejo terminó con un fuerte cruce entre el delantero y Antonio Carlos Teixeira, presidente del equipo de Belém, conocido popularmente como Tonhão.
El partido tuvo como protagonista al crack brasileño, quien comenzó el encuentro entre los suplentes e ingresó durante el segundo tiempo. Su participación fue determinante para el Peixe, ya que a los 28 minutos de la segunda mitad asistió a Rony, quien convirtió el único tanto de la noche y aseguró el boleto del Peixe a la siguiente instancia del certamen.
Sin embargo, después del pitazo final, la celebración del astro generó una fuerte reacción en el plantel y la dirigencia de Remo. Mientras se dirigía hacia los vestuarios, el futbolista comenzó a intercambiar provocaciones con jugadores del conjunto rival. Según trascendió, les recordó que habían quedado eliminados de la Copa de Brasil y hasta realizó algunos bailes en tono de burla.
El fuerte cruce de Neymar con el presidente de Remo
La actitud del delantero generó malestar entre los integrantes de Remo y rápidamente la situación escaló. Tonhão no ocultó su enojo y lanzó una durísima crítica contra Neymar, a quien responsabilizó por provocar a sus futbolistas después de la eliminación. "El Santos no necesita de esto. Y ese vagabundo de Neymar, que es idolatrado por un montón de niños, hizo sus payasadas y encima vino a provocar. ¡Nosotros somos culpables de idolatrar a un montón de vagabundos como ese tipo!", disparó el dirigente.
Las palabras del presidente de Remo no pasaron inadvertidas y terminaron profundizando la tensión que ya se había generado en el estadio. El conflicto no comenzó exclusivamente después del encuentro. Durante el partido, Ney también había tenido un intercambio con los simpatizantes de Remo. El delantero respondió a los cánticos en su contra con gestos hacia las tribunas y llegó a tirarles besos, una actitud que provocó todavía más enojo entre los aficionados locales.
El clima se volvió todavía más tenso después del gol de Santos y, especialmente, una vez finalizado el encuentro. Con el resultado asegurado, Neymar volvió a cruzarse con los integrantes del equipo rival mientras se dirigía hacia el vestuario.
Santos avanzó y Neymar volvió a ser protagonista
Más allá de la polémica, su aporte futbolístico terminó siendo decisivo. El jugador de 34 años ingresó en la segunda parte y participó directamente de la acción que definió la serie. Su asistencia para Rony permitió que Santos marcara el 1-0 y sellara una victoria que le dio acceso a los cuartos de final de la Copa de Brasil.
La clasificación significó un nuevo paso en la competencia, aunque la actuación de la estrella carioca quedó opacada por el enfrentamiento posterior con el presidente de Remo. El delantero, que viene de disputar el Mundial, volvió a demostrar que puede marcar diferencias dentro de la cancha, pero también quedó involucrado en una escena que generó repercusiones fuera de ella.
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