Video: Neymar explotó tras la clasificación de Santos y protagonizó un fuerte cruce

El clima se volvió todavía más tenso después del gol de Santos y, especialmente, una vez finalizado el encuentro. Con el resultado asegurado, Neymar volvió a cruzarse con los integrantes del equipo rival mientras se dirigía hacia el vestuario.

Santos avanzó y Neymar volvió a ser protagonista

Más allá de la polémica, su aporte futbolístico terminó siendo decisivo. El jugador de 34 años ingresó en la segunda parte y participó directamente de la acción que definió la serie. Su asistencia para Rony permitió que Santos marcara el 1-0 y sellara una victoria que le dio acceso a los cuartos de final de la Copa de Brasil.

La clasificación significó un nuevo paso en la competencia, aunque la actuación de la estrella carioca quedó opacada por el enfrentamiento posterior con el presidente de Remo. El delantero, que viene de disputar el Mundial, volvió a demostrar que puede marcar diferencias dentro de la cancha, pero también quedó involucrado en una escena que generó repercusiones fuera de ella.