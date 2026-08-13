Turismo en Buenos Aires: los pueblos ideales para una escapada gastronómica y cultural

Fiesta del Salame más largo del país en San Andrés de Giles. Foto: Prensa San Andrés de Giles.

El origen religioso y rural marcó la identidad de un pueblo que creció entre campos, inmigrantes y caminos de posta. Con los años, la producción artesanal y las costumbres criollas se transformaron en parte de su atractivo turístico.

Por eso, el salame más largo no es simplemente una curiosidad para la foto: es una forma de celebrar el trabajo de productores locales y una tradición que une generaciones.

Chillar: trufas negras en un pueblo nacido al ritmo del ferrocarril

En el partido de Azul, Chillar suma una propuesta diferente: el 2º Festival de la Trufa 2026, con actividades en la trufera La Esperanza y en la plaza San Martín.

Habrá cocina con trufas, demostraciones con perros truferos, feria de emprendimientos y espectáculos.

Chillar nació oficialmente el 12 de mayo de 1912, cuando fue habilitada su estación ferroviaria. Como ocurrió con tantos pueblos bonaerenses, el tren no fue apenas un medio de transporte.

La trufa negra producida en Chillar se ha convertido en uno de los productos gourmet más valorados de la provincia de Buenos Aires. Foto: Turismo Azul

Su ubicación en la pampa serrana, cerca de Azul y sobre la Ruta Nacional 3, le dio un perfil agropecuario que todavía define su paisaje. La aparición de la truficultura abrió una nueva etapa, mezclando campo bonaerense con cocina gourmet.

Así, lo que antes se asociaba a cereales, ganado y almacenes rurales hoy también se vincula con uno de los ingredientes más codiciados de la gastronomía internacional.

Torres y el chorizo a la pomarola: sabor ferroviario en Luján

Torres, en el partido de Luján, celebró la 6° Fiesta del Chorizo a la Pomarola el domingo 9 de agosto desde las 11 en el Predio del Ferrocarril, con entrada gratuita, feria, shows y concurso para elegir la mejor preparación.

Torres está profundamente vinculada al tren: el 24 de mayo de 1889 se inauguró el tramo ferroviario que pasaba por la localidad, un hecho que marcó el inicio del crecimiento del pueblo.

Chorizo a la Pomarola. Foto: Freepik.

Su nombre recuerda al médico Melchor Torres, cuya familia tuvo tierras en la zona. Los comercios de cercanía y las comidas de olla le dieron a Torres esa postal clásica de pueblo chico donde la historia todavía parece convivir con la vida cotidiana.

En este contexto, el chorizo a la pomarola aparece como un plato ideal para el invierno: simple, contundente y familiar.

Tomás Jofré: galleta de campo, hornos a leña y el primer polo gastronómico rural

Tomás Jofré, en Mercedes, fue sede de la 9° Fiesta de la Galleta de Campo, el domingo 9 de agosto de 12 a 19 en la plaza Domingo Silvano.

La celebración coincide con el Día del Panadero y homenajea a quienes mantienen viva la receta cocida en horno a leña.

El dato curioso es que el verdadero nombre del pueblo es Jorge Born, aunque todos lo conocen por el nombre de su estación ferroviaria: Tomás Jofré. La localidad fue fundada oficialmente el 24 de marzo de 1911 y su historia quedó asociada al tren, a los almacenes de campo y, más tarde, a la gastronomía.

La tradicional galleta de campo será la protagonista de la 9° edición de la fiesta organizada en Tomás Jofré, partido de Mercedes. Foto: Municipalidad Mercedes

La galleta de campo, simple y poderosa, representa ese mundo de panaderos. Es el tipo de comida que no necesita lujos para emocionar: alcanza con partirla con la mano y acompañarla con una buena picada.

Del Viso: guiso de lentejas, San Martín y una huella poco conocida

En Del Viso, partido de Pilar, la 2º Fiesta del Guiso de Lentejas se realizó el domingo 9 de agosto desde las 10 en el Paseo Del Viso, con folklore, artesanías, gastronomía criolla y concurso para elegir al mejor cocinero.

Del Viso fue fundada el 1 de agosto de 1909 y creció alrededor de la estación ferroviaria del actual Belgrano Norte. Antes de su expansión urbana, la zona estaba marcada por chacras, tambos, hornos de ladrillos y sembradíos.

Del Viso Foto: Diario del Pilar.

Por eso, el guiso de lentejas funciona como mucho más que un plato invernal. Es una excusa para volver a mirar la identidad popular de una ciudad atravesada por trenes, migraciones, memoria barrial y tradición criolla.

Del Carril: buñuelos artesanales en un pueblo que nació con el tren

Del Carril, en el partido de Saladillo, tuvo la 1º Fiesta del Buñuelo Artesanal durante el sábado 8 y el domingo 9 de agosto, con actividades en el Club Social y Deportivo, plaza principal, feria, juegos campestres, patio de comidas y concurso del buñuelo creativo.

Su fecha de fundación fue establecida el 14 de enero de 1884, y ese mismo año, el 21 de septiembre, llegó el Ferrocarril Oeste a la estación Del Carril, que se convirtió en el corazón social y comercial del pueblo.

Fiesta del Buñuelo Artesanal en Saladillo. Foto: prensa.

En ese contexto, una fiesta dedicada al buñuelo artesanal recupera algo esencial de los pueblos bonaerenses: la comida sencilla, compartida y hecha con manos de familia.