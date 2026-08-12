A qué hora llegan las lluvias a Buenos Aires: inminente regreso de la inestabilidad en plena ola de frío
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un jueves con marcas térmicas bajas y probabilidad de lluvias. Cómo sigue el clima en el AMBA.
Luego de un miércoles que transcurrió con marcas térmicas muy bajas, cielo cubierto y amenazas de precipitaciones que finalmente no llegaron a concretarse en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico e indicó el retorno de las lluvias para los próximos días.
La semana estuvo signada por el frío, en lo que se espera que sea una de las últimas olas con bajas temperaturas, y las nubes, a la espera de un inminente regreso de la inestabilidad.
En este sentido, para este jueves, el organismo prevé una continuidad del cielo nublado, con registros térmicos que oscilarán entre los 7 grados de mínima y los 12 de máxima, incrementándose la probabilidad de lluvias aisladas hacia el transcurso de la tarde.
A qué hora llegan las lluvias al AMBA
En coincidencia con el SMN, el sitio especializado Meteored tiene probabilidades de precipitaciones para este jueves por la tarde. El informe indica que hay 30% de posibilidades de lluvia débil entre las 17 y las 19 horas.
Cómo seguirá el clima en Buenos Aires durante el fin de semana largo
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Viernes: Se mantendrán las condiciones de tiempo gris, con cielo nublado durante toda la jornada y temperaturas que irán desde los 8 grados de mínima hasta los 14 de máxima.
Sábado: El cielo se presentará mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, pasando a nublado hacia la tarde y la noche. Se percibirá un leve ascenso térmico, con una mínima de 11 grados y una máxima de 16.
Domingo (Día del Niño): El clima desmejorará con el regreso de la probabilidad de lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, bajo un cielo mayormente nublado que persistirá el resto del día. Las marcas térmicas se ubicarán entre los 13 y los 16 grados.
Lunes (feriado): El extendido cerrará con un progresivo mejoramiento. El SMN anticipa cielo mayormente nublado en la madrugada y la mañana, y parcialmente nublado hacia la tarde y la noche, con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima que alcanzará los 16.
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