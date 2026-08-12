A qué hora llegan las lluvias a Buenos Aires: inminente regreso de la inestabilidad en plena ola de frío. Fuente: Meteored.

Viernes: Se mantendrán las condiciones de tiempo gris, con cielo nublado durante toda la jornada y temperaturas que irán desde los 8 grados de mínima hasta los 14 de máxima.

Sábado: El cielo se presentará mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, pasando a nublado hacia la tarde y la noche. Se percibirá un leve ascenso térmico, con una mínima de 11 grados y una máxima de 16.

Domingo (Día del Niño): El clima desmejorará con el regreso de la probabilidad de lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, bajo un cielo mayormente nublado que persistirá el resto del día. Las marcas térmicas se ubicarán entre los 13 y los 16 grados.