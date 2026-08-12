Lionel Scaloni estaba de vacaciones en Europa y recibió un inesperado regalo de un hincha argentino
El entrenador de la Selección argentina fue reconocido mientras descansaba junto a su familia y protagonizó un curioso momento con un fanático.
Lionel Scaloni disfrutaba de unas vacaciones junto a su familia en una playa de Europa cuando fue reconocido por un grupo de hinchas argentinos. El entrenador de la Selección Argentina accedió a sacarse una foto con una fanática y luego recibió un inesperado regalo que quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales.
El técnico se encontraba descansando después de una extensa temporada y, pese a estar en un momento de tranquilidad, no dudó en acercarse a los argentinos que lo reconocieron. Una de las hinchas le pidió una fotografía y el DT aceptó sonriente antes de regresar al lugar donde estaba descansando.
Pero el encuentro tuvo un segundo capítulo. Otro argentino se acercó al entrenador y le entregó un trago como obsequio. El entrenador lo recibió con buena predisposición y ambos intercambiaron algunas palabras durante unos segundos: “Gracias por todo campeón”, fue el mensaje que acompañó la publicación del video, en referencia al exitoso ciclo que Scaloni construyó al frente de la Albiceleste.
El entrenador se encuentra atravesando un período de descanso después del Mundial 2026. Antes de viajar nuevamente a Europa, había pasado algunos días en Pujato, su ciudad natal, donde se instaló en la casa de sus padres.
Durante su estadía en la localidad santafesina también fue recibido por numerosos hinchas que se acercaron para intentar conseguir una foto, un saludo o un autógrafo. La presencia de Scaloni volvió a generar una importante movilización entre los habitantes del lugar y los fanáticos que llegaron hasta allí. Ahora, el entrenador continúa con sus vacaciones mientras su futuro al frente del seleccionado todavía es motivo de conversación.
La continuidad de Lionel Scaloni, en duda
La situación contractual del entrenador es uno de los grandes temas que deberá resolver la Asociación del Fútbol Argentino. Scaloni tiene contrato hasta diciembre y, según manifestó, dejaría su cargo después de esa fecha.
Sin embargo, desde la AFA mantienen la intención de convencerlo para que continúe al frente del equipo nacional.
El presidente Claudio Tapia ya expresó públicamente su deseo de prolongar el ciclo que comenzó en 2018: “Todos queremos que siga. Había conversaciones muy avanzadas para renovarle el contrato”, manifestó Tapia durante una entrevista con TyC Sports. El dirigente también fue contundente al referirse a la posibilidad de buscar un reemplazante y aseguró que actualmente no contempla otro escenario: “Mi plan A, B y C es Scaloni”, sostuvo.
Mientras tanto, Scaloni mantiene el perfil bajo durante sus vacaciones. Su próxima aparición al frente de la Selección argentina será en la fecha FIFA de septiembre, aunque todavía resta conocer cuáles serán los rivales de la Albiceleste.
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