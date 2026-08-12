Lionel Scaloni estaba de vacaciones en Europa y recibió un inesperado regalo de un hincha argentino

La continuidad de Lionel Scaloni, en duda

La situación contractual del entrenador es uno de los grandes temas que deberá resolver la Asociación del Fútbol Argentino. Scaloni tiene contrato hasta diciembre y, según manifestó, dejaría su cargo después de esa fecha.

Sin embargo, desde la AFA mantienen la intención de convencerlo para que continúe al frente del equipo nacional.

El presidente Claudio Tapia ya expresó públicamente su deseo de prolongar el ciclo que comenzó en 2018: “Todos queremos que siga. Había conversaciones muy avanzadas para renovarle el contrato”, manifestó Tapia durante una entrevista con TyC Sports. El dirigente también fue contundente al referirse a la posibilidad de buscar un reemplazante y aseguró que actualmente no contempla otro escenario: “Mi plan A, B y C es Scaloni”, sostuvo.

Mientras tanto, Scaloni mantiene el perfil bajo durante sus vacaciones. Su próxima aparición al frente de la Selección argentina será en la fecha FIFA de septiembre, aunque todavía resta conocer cuáles serán los rivales de la Albiceleste.