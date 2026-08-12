"Ya lo siento...": contundente respuesta de Eva Bargiela a Facundo Moyano tras sus polémicos dichos
La modelo evitó entrar en conflicto con su exmarido, quien había hablado sobre sus relaciones sentimentales.
Facundo Moyano volvió a quedar en el centro de la escena luego del escándalo policial que protagonizó junto a su pareja, Candela Arizaga, en Belgrano. El exdiputado permaneció un día detenido mientras la Justicia continúa con la investigación y, durante las últimas horas, brindó varias entrevistas en las que habló también de su vida sentimental.
En diálogo con Rodolfo Barili para Telefe Noticias, Moyano hizo referencia a las sospechas que, según sostuvo, existieron durante sus distintas relaciones. En ese contexto, mencionó incluso a su exesposa, Eva Bargiela, de quien se divorció en 2023.
“Esto me pasó con todas mis parejas y siempre se tiró la sospecha, hasta con mi ex mujer, de que estando conmigo es porque yo le pongo plata. Ahora cuando no está conmigo más ya es una señora”, lanzó el exdiputado.
La contundente respuesta de Eva Bargiela
Las declaraciones llegaron a oídos de Bargiela, quien fue consultada al respecto durante una entrevista con Intrusos, por América TV. Sin embargo, la modelo eligió no entrar en el terreno de la polémica y dejó en claro que no tiene intención de opinar sobre la vida de su expareja.
“Pido un millón de disculpas pero la verdad que no me interesa hablar de eso, no es mi tema y no tiene nada que ver conmigo hace mucho tiempo ya. Ya lo siento hasta una falta de respeto hacia mi familia y mi pareja”, respondió.
Lejos de profundizar sobre los dichos de Moyano, Bargiela puso el foco en su presente personal y familiar. La modelo destacó el vínculo que construyó con su actual pareja y aseguró que se encuentra atravesando un momento de felicidad.
“Tengo un hombre increíble que me hace feliz, un bebé sano. No me interesa, no tengo ni una opinión formada. No tiene nada que ver conmigo hace mucho tiempo, fue una etapa de mi vida que ya pasó gracias a Dios y ya está atrás”, sostuvo.
Bargiela también reconoció que atravesó momentos difíciles durante su relación con Moyano, aunque remarcó que actualmente considera esa etapa completamente superada.
“Yo la pasé mal en un momento porque son etapas de la vida y gracias a Dios mi vida se encausó y estoy muy contenta con mucho trabajo. Estoy con un presente muy lindo”, expresó.
Con esas palabras, la modelo cerró cualquier posibilidad de profundizar en las declaraciones de su exmarido y dejó en claro que prefiere concentrarse en su familia, su pareja y su presente profesional.
Mientras tanto, Moyano continúa involucrado en la investigación judicial tras el episodio ocurrido en Belgrano junto a Arizaga, mientras sus declaraciones sobre su pasado sentimental volvieron a poner en escena su relación con Bargiela.
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