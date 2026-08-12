"Ya lo siento...": contundente respuesta de Eva Bargiela a Facundo Moyano tras sus polémicos dichos

Lejos de profundizar sobre los dichos de Moyano, Bargiela puso el foco en su presente personal y familiar. La modelo destacó el vínculo que construyó con su actual pareja y aseguró que se encuentra atravesando un momento de felicidad.

“Tengo un hombre increíble que me hace feliz, un bebé sano. No me interesa, no tengo ni una opinión formada. No tiene nada que ver conmigo hace mucho tiempo, fue una etapa de mi vida que ya pasó gracias a Dios y ya está atrás”, sostuvo.

Bargiela también reconoció que atravesó momentos difíciles durante su relación con Moyano, aunque remarcó que actualmente considera esa etapa completamente superada.

“Yo la pasé mal en un momento porque son etapas de la vida y gracias a Dios mi vida se encausó y estoy muy contenta con mucho trabajo. Estoy con un presente muy lindo”, expresó.

Con esas palabras, la modelo cerró cualquier posibilidad de profundizar en las declaraciones de su exmarido y dejó en claro que prefiere concentrarse en su familia, su pareja y su presente profesional.

Mientras tanto, Moyano continúa involucrado en la investigación judicial tras el episodio ocurrido en Belgrano junto a Arizaga, mientras sus declaraciones sobre su pasado sentimental volvieron a poner en escena su relación con Bargiela.