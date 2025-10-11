Turismo en Jujuy: los destinos imperdibles para conocer y enamorarse

Los tres destinos encantadores de Jujuy

Quebrada de Humahuaca

La Quebrada de Humahuaca es la postal del norte argentino. Este valle de 155 kilómetros de longitud es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y se encuentra rodeado de pueblos pintorescos y bellos paisajes. Para disfrutar de los colores que ofrece esta zona, se pueden llevar a cabo excursiones y paseos que nos permiten apreciar el paisaje cultural único de la región.

quebrada de humahuaca

Purmamarca y el Cerro de Siete Colores

Dentro de Jujuy, el pueblo de Purmamarca es uno de los puntos que más destaca del viaje. Al entrar, podemos maravillarnos por el paisaje que se compone de pequeñas casas de adobe, que se suceden entre las calles de tierra rojizas. Detrás de ellas, emerge de forma imponente el Cerro de Siete Colores, que jamás pasa desapercibido. Sus tonos ocres, amarillos, naranjas, verdes, marrones, lilas y violetas forman un arcoíris de piedra que no se ve en ningún lado.

Purmamarca.jpg

Humahuaca y el Monumento a los Héroes de la Independencia

Entre todas las bellezas que se encuentran en Humahuaca, el Monumento a los Héroes de la Independencia sigue siendo una de las más imponentes. Inaugurado en 1950, la obra de Ernesto Soto Avendaño muestra un grupo escultórico, que conmemora la gesta de la Independencia. Los turistas pueden tanto sacar fotos como disfrutar de la escultura, que está antecedida por unos escalones que desembocan en las calles de Humahuaca.