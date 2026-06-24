Brasil vs. Escocia, en riesgo por un insólito motivo: FIFA podría suspender el partido

El Hard Rock Stadium no cuenta con un techo retráctil sobre el campo de juego, por lo que cualquier amenaza de actividad eléctrica en las inmediaciones forzaría una suspensión temporal del encuentro. En esos casos, el protocolo establece una pausa de al menos 30 minutos desde la última descarga detectada, aunque ese plazo puede extenderse si persiste el riesgo.

La posibilidad de este tipo de interrupciones ya había sido uno de los focos de preocupación en la organización del Mundial 2026, especialmente después de los antecedentes recientes en el Mundial de Clubes, donde hubo varios partidos demorados o detenidos por el clima. Hasta ahora, en esta Copa del Mundo solo se registró una suspensión, en el duelo entre Francia e Irak del pasado lunes.

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Escocia ya tiene un plan ante una posible suspensión

En el campamento escocés ya siguen de cerca el pronóstico y hasta el propio entrenador Steve Clarke reconoció públicamente que el cuerpo técnico trabaja con un escenario alternativo en caso de que el partido sufra una interrupción.

“Ya hemos visto el pronóstico climático, es posible que haya disrupciones por la lluvia. Tenemos una estrategia en mente para lidiar con ello”, explicó el DT en conferencia de prensa. Y agregó: “Obviamente, no sabes cuánto puede llegar a retrasarse todo, así que si eso resulta inevitable, ojalá sea corto. Pero tenemos una idea para afrontarlo y sabemos lo que hacer si llega a darse esa situación”.

Con este panorama, el foco estará puesto tanto en lo que ocurra dentro de la cancha como en el cielo de Miami. Brasil y Escocia esperan poder disputar sin sobresaltos un partido clave para su futuro en el Mundial 2026, aunque la última palabra la tendrá el clima.