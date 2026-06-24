Brasil vs. Escocia, en riesgo por un insólito motivo: FIFA podría suspender el partido
La Canarinha y la Tatan Army definen su futuro en el Mundial 2026, pero el organismo analiza la chance de frenar el partido. Todos los detalles.
Brasil y Escocia se juegan una parada decisiva en la fecha 3 del Mundial 2026, pero la atención en la previa no pasa solamente por lo futbolístico. El partido, programado en el Hard Rock Stadium de Miami, quedó bajo amenaza por una alerta de tormentas en la región de Florida, una situación que podría obligar a la FIFA a suspender el encuentro si se registran descargas eléctricas en la zona.
El cruce aparece como uno de los más atractivos del cierre de la fase de grupos, ya que definirá buena parte del destino de ambos seleccionados en la competencia. Sin embargo, las condiciones climáticas comenzaron a ganar protagonismo en las horas previas y ya encendieron la preocupación entre organizadores, cuerpos técnicos e hinchas.
Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, para las 17 de este martes, hora local, se espera un panorama inestable en Miami, con más de un 50% de probabilidades de precipitaciones. El partido está previsto para comenzar a las 18, por lo que la evolución del clima será determinante para saber si el desarrollo puede darse con normalidad.
La lluvia por sí sola no impediría que se juegue el partido, pero el verdadero problema aparece ante una eventual tormenta eléctrica. En ese escenario, se activaría el protocolo de seguridad que rige en Estados Unidos para eventos deportivos al aire libre, lo que obligaría a interrumpir el juego de manera inmediata.
El Hard Rock Stadium no cuenta con un techo retráctil sobre el campo de juego, por lo que cualquier amenaza de actividad eléctrica en las inmediaciones forzaría una suspensión temporal del encuentro. En esos casos, el protocolo establece una pausa de al menos 30 minutos desde la última descarga detectada, aunque ese plazo puede extenderse si persiste el riesgo.
La posibilidad de este tipo de interrupciones ya había sido uno de los focos de preocupación en la organización del Mundial 2026, especialmente después de los antecedentes recientes en el Mundial de Clubes, donde hubo varios partidos demorados o detenidos por el clima. Hasta ahora, en esta Copa del Mundo solo se registró una suspensión, en el duelo entre Francia e Irak del pasado lunes.
Escocia ya tiene un plan ante una posible suspensión
En el campamento escocés ya siguen de cerca el pronóstico y hasta el propio entrenador Steve Clarke reconoció públicamente que el cuerpo técnico trabaja con un escenario alternativo en caso de que el partido sufra una interrupción.
“Ya hemos visto el pronóstico climático, es posible que haya disrupciones por la lluvia. Tenemos una estrategia en mente para lidiar con ello”, explicó el DT en conferencia de prensa. Y agregó: “Obviamente, no sabes cuánto puede llegar a retrasarse todo, así que si eso resulta inevitable, ojalá sea corto. Pero tenemos una idea para afrontarlo y sabemos lo que hacer si llega a darse esa situación”.
Con este panorama, el foco estará puesto tanto en lo que ocurra dentro de la cancha como en el cielo de Miami. Brasil y Escocia esperan poder disputar sin sobresaltos un partido clave para su futuro en el Mundial 2026, aunque la última palabra la tendrá el clima.
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