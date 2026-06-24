La admiración de Jordania por Lionel Messi: "Soy fan de Argentina y lo amamos"

El volante también analizó el rendimiento que mostró la Albiceleste durante las primeras dos fechas de la fase de grupos. Argentina goleó a Argelia en el debut y posteriormente derrotó a Austria, actuaciones que convencieron incluso a sus futuros adversarios. “Vimos los dos partidos y Messi fue increíble, intentaremos detenerlo pero es algo imposible”, expresó el mediocampista, resignándose entre sonrisas ante el desafío que representa enfrentar al mejor jugador del mundo.

Más allá de la admiración, Jordania todavía mantiene una mínima esperanza matemática de avanzar a la próxima ronda. Para lograrlo necesitará protagonizar una auténtica hazaña frente a uno de los principales candidatos al título. Aun así, Jamous dejó claro que el equipo afrontará el compromiso sin presiones y con la intención de competir al máximo nivel. “Intentaremos hacer lo mejor posible y ¿por qué no? No tenemos presión“, señaló al analizar las posibilidades de clasificación.

Amer Jamous

Con apenas 23 años, el futbolista del Al Zawraa se convirtió en una de las piezas destacadas de su club durante la última temporada, donde aportó goles y asistencias desde la mitad de la cancha. Aunque todavía no sumó minutos en este Mundial, participó en la preparación previa del seleccionado jordano y espera tener la oportunidad de mostrarse frente a una potencia como Argentina.

Mientras tanto, sus palabras reflejan una realidad que se repite en distintos rincones del planeta: la figura de Messi continúa despertando admiración incluso entre quienes deben enfrentarlo dentro de la cancha. El sábado, Jamous intentará frenar al ídolo que tanto admira, aunque él mismo reconoce que se trata de una misión extremadamente complicada.