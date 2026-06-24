La admiración de Jordania por Lionel Messi: "Soy fan de Argentina y lo amamos"
A pocas horas del duelo que cerrará el Grupo J del Mundial 2026, un integrante del seleccionado jordano reconoció públicamente su fanatismo por el astro albiceleste.
La Selección Argentina ya tiene asegurado el primer lugar del Grupo J y afrontará el encuentro frente a Jordania con la tranquilidad de haber cumplido el primer objetivo en el Mundial 2026. Sin embargo, el compromiso que se disputará en Dallas continúa generando expectativa, especialmente por la posibilidad de ver nuevamente en acción a Lionel Messi, figura indiscutida del torneo y máximo referente del equipo de Lionel Scaloni.
El capitán argentino atraviesa un momento extraordinario en la Copa del Mundo. Sus cinco goles en apenas dos presentaciones lo colocan entre los grandes protagonistas del certamen y alimentan la ilusión de los hinchas de cara a las etapas decisivas. Pero la admiración por el rosarino no se limita únicamente al público argentino. También alcanza a jugadores rivales que tendrán la oportunidad de enfrentarlo dentro del campo de juego.
Uno de ellos es Amer Jamous, mediocampista de Jordania, quien sorprendió al expresar públicamente su admiración por Messi y por la Albiceleste. Durante una entrevista brindada en la previa del partido, el futbolista no ocultó sus sentimientos y reconoció que gran parte del plantel jordano sigue con atención la trayectoria del seleccionado campeón del mundo.
El jugador de Jordania que se rindió ante Messi y la Selección Argentina en la previa del partido
“Para ser honesto... soy fan de Argentina y amamos a Lionel Messi, es el mejor del mundo. Hay muchos jugadores aquí que aman a Argentina”, afirmó Jamous, dejando en evidencia el respeto y la admiración que existe en su país por el equipo dirigido por Scaloni. Sus declaraciones rápidamente se viralizaron y generaron repercusión entre los seguidores argentinos, que valoraron el reconocimiento hacia el capitán.
El volante también analizó el rendimiento que mostró la Albiceleste durante las primeras dos fechas de la fase de grupos. Argentina goleó a Argelia en el debut y posteriormente derrotó a Austria, actuaciones que convencieron incluso a sus futuros adversarios. “Vimos los dos partidos y Messi fue increíble, intentaremos detenerlo pero es algo imposible”, expresó el mediocampista, resignándose entre sonrisas ante el desafío que representa enfrentar al mejor jugador del mundo.
Más allá de la admiración, Jordania todavía mantiene una mínima esperanza matemática de avanzar a la próxima ronda. Para lograrlo necesitará protagonizar una auténtica hazaña frente a uno de los principales candidatos al título. Aun así, Jamous dejó claro que el equipo afrontará el compromiso sin presiones y con la intención de competir al máximo nivel. “Intentaremos hacer lo mejor posible y ¿por qué no? No tenemos presión“, señaló al analizar las posibilidades de clasificación.
Con apenas 23 años, el futbolista del Al Zawraa se convirtió en una de las piezas destacadas de su club durante la última temporada, donde aportó goles y asistencias desde la mitad de la cancha. Aunque todavía no sumó minutos en este Mundial, participó en la preparación previa del seleccionado jordano y espera tener la oportunidad de mostrarse frente a una potencia como Argentina.
Mientras tanto, sus palabras reflejan una realidad que se repite en distintos rincones del planeta: la figura de Messi continúa despertando admiración incluso entre quienes deben enfrentarlo dentro de la cancha. El sábado, Jamous intentará frenar al ídolo que tanto admira, aunque él mismo reconoce que se trata de una misión extremadamente complicada.
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