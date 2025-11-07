Turismo en Mendoza: el pueblo escondido entre viñedos y montañas con paisajes increíbles

También se puede visitar el Cristo de la Hermandad, una imponente escultura de 23 metros de altura que domina el paisaje, o recorrer el Parque Temático Sanmartiniano, que rescata la historia de la independencia argentina y el paso del General San Martín por la región.

Para los más aventureros, Los Chacayes ofrece cabalgatas, trekking y turismo rural, con senderos que atraviesan montañas, arroyos y bosques nativos, en un entorno que parece sacado de una postal.

Dónde queda Los Chacayes

El pueblo está ubicado en el corazón del Valle de Uco, a unos 120 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza. Su altitud —entre los 900 y 1300 metros sobre el nivel del mar— le otorga un clima ideal para el cultivo de la vid y unas vistas privilegiadas del cordón montañoso andino.

Rodeado de formaciones rocosas y vegetación autóctona, este rincón mendocino ofrece una combinación perfecta de tranquilidad, paisaje y cultura local. Sus atardeceres sobre los viñedos son una postal imperdible para los visitantes.

Cómo llegar a Los Chacayes

El acceso es muy sencillo desde la capital provincial. En auto, el viaje dura alrededor de dos horas, tomando la Ruta Nacional 40 hacia el sur y luego la Ruta Provincial 94, que atraviesa el Valle de Uco. El camino es pintoresco y está en excelente estado, ideal para disfrutar del paisaje durante el recorrido.

Además, la zona se encuentra cerca de otros destinos turísticos como Tunuyán, San Carlos y los centros de esquí de alta montaña, lo que permite combinar la visita con diferentes propuestas de turismo cultural y de naturaleza.