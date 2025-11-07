Turismo en Mendoza: el pueblo escondido entre viñedos y montañas con paisajes increíbles
Reconocido entre los mejores pueblos turísticos del mundo, este lugar combina naturaleza, historia y una destacada tradición vitivinícola que lo vuelve ideal.
Entre los rincones más encantadores de la provincia de Mendoza se encuentra un destino que parece detenido en el tiempo. Rodeado por la imponente Cordillera de los Andes y extensos viñedos, este lugar combina historia, calma y naturaleza, ofreciendo una de las experiencias más completas para quienes buscan desconectar.
Con una atmósfera serena, aire puro de montaña y una destacada tradición vitivinícola, este paraíso mendocino fue reconocido recientemente entre los Mejores Pueblos Turísticos del Mundo, consolidándose como una joya poco conocida del Valle de Uco.
Qué hacer en Los Chacayes
Este pequeño pueblo ofrece una amplia variedad de actividades para todos los gustos. Desde recorridos por bodegas hasta caminatas por reservas naturales, Los Chacayes es ideal tanto para los amantes del vino como para quienes disfrutan de la aventura al aire libre.
En sus más de 2000 hectáreas de viñedos se producen algunas de las cepas más premiadas de Argentina, como Malbec, Chardonnay y Cabernet Franc. Más de 20 bodegas de la zona abren sus puertas para visitas guiadas y degustaciones, donde se pueden conocer los secretos del proceso de elaboración y disfrutar de vistas inigualables.
La Reserva Natural Manzano Histórico es otro imperdible para quienes buscan contacto con la naturaleza. Este espacio protegido invita a realizar senderismo, avistaje de aves y caminatas por paisajes que conservan la biodiversidad autóctona del piedemonte andino.
También se puede visitar el Cristo de la Hermandad, una imponente escultura de 23 metros de altura que domina el paisaje, o recorrer el Parque Temático Sanmartiniano, que rescata la historia de la independencia argentina y el paso del General San Martín por la región.
Para los más aventureros, Los Chacayes ofrece cabalgatas, trekking y turismo rural, con senderos que atraviesan montañas, arroyos y bosques nativos, en un entorno que parece sacado de una postal.
Dónde queda Los Chacayes
El pueblo está ubicado en el corazón del Valle de Uco, a unos 120 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza. Su altitud —entre los 900 y 1300 metros sobre el nivel del mar— le otorga un clima ideal para el cultivo de la vid y unas vistas privilegiadas del cordón montañoso andino.
Rodeado de formaciones rocosas y vegetación autóctona, este rincón mendocino ofrece una combinación perfecta de tranquilidad, paisaje y cultura local. Sus atardeceres sobre los viñedos son una postal imperdible para los visitantes.
Cómo llegar a Los Chacayes
El acceso es muy sencillo desde la capital provincial. En auto, el viaje dura alrededor de dos horas, tomando la Ruta Nacional 40 hacia el sur y luego la Ruta Provincial 94, que atraviesa el Valle de Uco. El camino es pintoresco y está en excelente estado, ideal para disfrutar del paisaje durante el recorrido.
Además, la zona se encuentra cerca de otros destinos turísticos como Tunuyán, San Carlos y los centros de esquí de alta montaña, lo que permite combinar la visita con diferentes propuestas de turismo cultural y de naturaleza.
