Turismo en el norte: el pueblo jujeño que combina arte rupestre, cultura y paisajes únicos

Dónde queda Barrancas

Barrancas está ubicado en el departamento de Cochinoca, en la provincia de Jujuy. Se encuentra dentro del circuito de la Quebrada y la Puna, una zona de belleza extrema que incluye también destinos como Humahuaca o Abra Pampa. Su altura, de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, ofrece una experiencia distinta y muy auténtica.

Cómo llegar a Barrancas

La forma más común de llegar es volando hasta San Salvador de Jujuy y desde allí tomar un auto o colectivo hacia la zona de la Puna. El trayecto puede demorar unas 5 a 6 horas por ruta, dependiendo del clima y del estado de los caminos.

También es posible contratar excursiones con agencias que arman tours por pueblos andinos, ideales para quienes buscan conocer más de un destino en pocos días. Sin dudas, Barrancas es una joya que vale la pena explorar.