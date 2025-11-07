Turismo en Chile: el destino cerca de Mendoza que tiene mar, cultura y gastronomía

Dónde queda Isla Negra

Isla Negra forma parte de la región de Valparaíso, en la costa central de Chile. A pesar de su nombre, no es una isla, sino una localidad costera inspirada en una roca negra que emerge desde el mar frente a la casa del poeta Pablo Neruda.

Cómo llegar a Isla Negra

Desde Mendoza, el viaje en auto hasta Isla Negra cubre aproximadamente 440 kilómetros, lo que equivale a unas 5 o 6 horas por carretera, dependiendo del tránsito y del paso fronterizo elegido.

El trayecto se realiza cruzando por Los Libertadores hasta llegar a Santiago de Chile, y desde allí se continúa hacia la costa de Valparaíso siguiendo la Ruta 78 en dirección a El Quisco, donde se encuentra este pintoresco destino.