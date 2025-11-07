MinutoUno

Turismo en Chile: el destino cerca de Mendoza que tiene mar, cultura y gastronomía

Inspirada por Pablo Neruda, Isla Negra fusiona mar, arte y sabores en un rincón que enamora a los viajeros mendocinos.

En la región de Valparaíso, Isla Negra deslumbra al turismo con su mezcla de mar, arte y gastronomía, convirtiéndose en un destino ideal para una escapada desde Mendoza. Refugio de Pablo Neruda, este rincón chileno encanta por su calma, sus ferias artesanales y su cocina tradicional frente al océano Pacífico.

Qué hacer en Isla Negra

El corazón cultural del pueblo late en la Casa Museo Pablo Neruda, donde se conservan sus colecciones marinas, objetos personales y recuerdos que muestran su profunda conexión con el mar. Recorrerla es una forma de adentrarse en la vida y la obra del poeta chileno.

A pocos metros, la playa de Isla Negra invita a disfrutar caminatas frente a las olas que golpean las rocas. No es un sitio para bañarse, pero sí para contemplar el paisaje y respirar aire de océano.

Embed - Isla Negra / Litoral de los poetas / Comuna del Quisco y Región de Valparaíso, a 1hr 15 de Viña

El arte también tiene su espacio: talleres y ferias locales exhiben artesanías, esculturas y pinturas que reflejan la identidad del pueblo. Con apenas 1.800 habitantes, Isla Negra mantiene un ritmo sereno y una hospitalidad que hace sentir al visitante parte de la comunidad.

Y, por supuesto, no puede faltar la experiencia gastronómica. Las empanadas chilenas y los vinos locales son los favoritos, junto a platos tradicionales como el charquicán, la cazuela o las sopaipillas con pebre en invierno. En verano, brillan las preparaciones con maíz, como el pastel de choclo y las humitas, ideales para acompañar con un refrescante mote con huesillo, la bebida típica del país.

Dónde queda Isla Negra

Isla Negra forma parte de la región de Valparaíso, en la costa central de Chile. A pesar de su nombre, no es una isla, sino una localidad costera inspirada en una roca negra que emerge desde el mar frente a la casa del poeta Pablo Neruda.

Cómo llegar a Isla Negra

Desde Mendoza, el viaje en auto hasta Isla Negra cubre aproximadamente 440 kilómetros, lo que equivale a unas 5 o 6 horas por carretera, dependiendo del tránsito y del paso fronterizo elegido.

El trayecto se realiza cruzando por Los Libertadores hasta llegar a Santiago de Chile, y desde allí se continúa hacia la costa de Valparaíso siguiendo la Ruta 78 en dirección a El Quisco, donde se encuentra este pintoresco destino.

