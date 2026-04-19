Turismo en Salta 2026: está rodeado de selva y la humedad reina en esta región
Lejos de los escenarios áridos o montañosos que suelen asociarse con la región, hay rincones donde el verde intenso, la humedad y la selva dominan el paisaje.
Cada vez más personas buscan escapadas diferentes, donde la naturaleza sea protagonista y el contacto con el entorno resulte auténtico. En ese sentido, existen lugares que combinan biodiversidad, cultura local y escenarios que parecen sacados de una película, ideales para desconectarse de la rutina.
En este contexto, hay un destino que se destaca por su riqueza natural y su ubicación estratégica. Rodeado de vegetación frondosa y atravesado por ríos y senderos selváticos, este pueblo se posiciona como una de las joyas ocultas del norte argentino.
Qué se puede hacer en Tartagal
Tartagal es uno de los destinos más sorprendentes del norte de Salta. Su principal atractivo es la posibilidad de sumergirse en un entorno selvático único, donde la biodiversidad y los paisajes naturales ofrecen experiencias inolvidables.
Entre las actividades más destacadas se encuentran las caminatas por senderos de selva, ideales para explorar la flora y fauna local. También es muy popular la observación de aves, ya que la región alberga especies como tucanes, loros y otras aves típicas de este ecosistema.
Otra opción es realizar excursiones en bicicleta o en vehículos 4x4, que permiten recorrer caminos de cornisa y acceder a miradores naturales con vistas impactantes. Además, se pueden hacer cabalgatas guiadas para adentrarse aún más en el paisaje.
Uno de los puntos más llamativos de la zona es el Monumento Natural Bosques Petrificados, un sitio donde se conservan restos fósiles de árboles con millones de años de antigüedad. Este lugar es ideal para quienes disfrutan de la geología y buscan una experiencia diferente.
La propuesta también incluye visitas a fincas de frutas tropicales, ferias artesanales y recorridos gastronómicos donde se destacan platos típicos como empanadas salteñas, humita y tamales.
Dónde queda Tartagal
Tartagal se ubica en el norte de la provincia de Salta, en una región de transición entre las yungas y el Chaco salteño. Esta ubicación le otorga un clima cálido y húmedo, además de una vegetación abundante que lo diferencia de otros destinos del país.
Su cercanía con lugares como Orán, el Parque Nacional Baritú y la frontera con Bolivia lo convierte en un punto estratégico para quienes desean recorrer más de la región.
Cómo llegar a Tartagal
Para llegar a Tartagal desde la ciudad de Salta, se puede viajar en auto o en colectivos de media distancia. El recorrido atraviesa rutas escénicas que permiten disfrutar del paisaje a lo largo de todo el trayecto.
El acceso es relativamente sencillo y permite combinar el viaje con otros destinos cercanos. Esto lo convierte en una excelente opción para una escapada distinta, donde la selva, la cultura y la tranquilidad se combinan en un mismo lugar.
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