Turismo en Salta 2026: está rodeado de selva y la humedad reina en esta región

Uno de los puntos más llamativos de la zona es el Monumento Natural Bosques Petrificados, un sitio donde se conservan restos fósiles de árboles con millones de años de antigüedad. Este lugar es ideal para quienes disfrutan de la geología y buscan una experiencia diferente.

La propuesta también incluye visitas a fincas de frutas tropicales, ferias artesanales y recorridos gastronómicos donde se destacan platos típicos como empanadas salteñas, humita y tamales.

Dónde queda Tartagal

Tartagal se ubica en el norte de la provincia de Salta, en una región de transición entre las yungas y el Chaco salteño. Esta ubicación le otorga un clima cálido y húmedo, además de una vegetación abundante que lo diferencia de otros destinos del país.

Su cercanía con lugares como Orán, el Parque Nacional Baritú y la frontera con Bolivia lo convierte en un punto estratégico para quienes desean recorrer más de la región.

Cómo llegar a Tartagal

Para llegar a Tartagal desde la ciudad de Salta, se puede viajar en auto o en colectivos de media distancia. El recorrido atraviesa rutas escénicas que permiten disfrutar del paisaje a lo largo de todo el trayecto.

El acceso es relativamente sencillo y permite combinar el viaje con otros destinos cercanos. Esto lo convierte en una excelente opción para una escapada distinta, donde la selva, la cultura y la tranquilidad se combinan en un mismo lugar.