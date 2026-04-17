Escapadas por Buenos Aires: el pueblo en el que reina la tranquilidad y la comida riquísima

Otra parada obligada es el Comedor de Stella, famoso por sus milanesas, consideradas por muchos como de las mejores de la provincia. Este espacio mantiene recetas tradicionales y un ambiente familiar que refuerza la esencia del pueblo.

Para quienes buscan algo más rápido, hay opciones como rotiserías y pizzerías artesanales que ofrecen empanadas, tartas y pizzas en un entorno relajado. La variedad gastronómica es uno de los puntos fuertes que hacen de Castilla un destino diferente.

Más allá de la comida, el pueblo invita a caminar sin apuro, recorrer su antigua estación de tren y disfrutar del silencio. La experiencia se completa con la calidez de sus habitantes y un entorno que transmite tranquilidad en cada rincón.

Dónde queda Castilla

Castilla está ubicada en el partido de Chacabuco, al noroeste de la provincia de Buenos Aires. Se trata de una localidad pequeña, con pocos habitantes, lo que refuerza su perfil como destino ideal para escapadas tranquilas.

Su cercanía con la Ciudad de Buenos Aires la convierte en una opción accesible para viajes cortos. En aproximadamente dos horas y media se puede llegar a un entorno completamente distinto, rodeado de naturaleza y sin el ruido urbano.

Cómo llegar a Castilla

Llegar a Castilla es sencillo. Desde la Ciudad de Buenos Aires, el camino más directo es tomar la Ruta Nacional 7 hasta Chacabuco y luego continuar por la Ruta Provincial 42 hasta el pueblo.

También existe la posibilidad de viajar en tren hasta Chacabuco y desde allí completar el trayecto en transporte local o privado. Esta alternativa es ideal para quienes buscan una experiencia diferente desde el inicio del viaje.

Con accesos simples y una ubicación estratégica, Castilla se consolida como una de las escapadas más atractivas dentro de la provincia para quienes buscan descansar, comer bien y disfrutar de un ritmo mucho más tranquilo.