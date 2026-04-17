Jujuy: el pueblo en medio de la Quebrada de Humahuaca que tiene colores únicos
Jujuy se destaca por su combinación de cultura, historia y escenarios naturales que parecen sacados de otro mundo.
Lejos de los destinos más masivos, existen pueblos que conservan una identidad auténtica y ofrecen una conexión directa con la naturaleza. Colores intensos, montañas imponentes y tradiciones ancestrales hacen de esta provincia un lugar ideal para escapadas inolvidables.
En ese contexto, hay un rincón ubicado en plena Quebrada de Humahuaca que logra captar la atención de turistas de todo el país y del mundo. Su paisaje multicolor y su riqueza cultural lo convierten en una de las joyas mejor guardadas del norte argentino.
Además, su crecimiento dentro del turismo internacional demuestra que no solo se trata de un destino hermoso, sino también de una experiencia completa que combina historia, naturaleza y vida local.
Qué se puede hacer en Maimará
El gran atractivo de Maimará es su impactante paisaje natural. Rodeado de cerros con tonalidades intensas, este pueblo ofrece una de las postales más impresionantes del norte argentino, especialmente en la zona conocida como la Paleta del Pintor, donde se combinan distintos colores en formaciones geológicas únicas.
Quienes visitan el destino pueden recorrer senderos, disfrutar de miradores naturales y conectarse con un entorno que transmite tranquilidad. Las caminatas y el contacto con la naturaleza son parte esencial de la experiencia.
Además, el pueblo mantiene vivas sus tradiciones culturales. Celebraciones como el carnaval, rituales a la Pachamama y ferias artesanales forman parte de la vida cotidiana, permitiendo a los visitantes sumergirse en una cultura rica y auténtica.
Otra opción es recorrer viñedos locales y conocer la producción de vinos de altura, una actividad que cada vez gana más popularidad en la región. El turismo rural también permite compartir experiencias con los habitantes del lugar, lo que hace el viaje aún más enriquecedor.
Dónde queda Maimará
Maimará se encuentra en la provincia de Jujuy, en plena Quebrada de Humahuaca, una de las regiones más emblemáticas del norte argentino.
Está ubicada a unos 77 kilómetros de San Salvador de Jujuy, lo que la convierte en un destino accesible dentro de la provincia. Además, su cercanía con otros puntos turísticos como Tilcara o Humahuaca permite combinar varias visitas en un mismo viaje.
Cómo llegar a Maimará
Para llegar a Maimará, la opción más directa es tomar la Ruta Nacional 9 desde San Salvador de Jujuy. El camino está completamente asfaltado y en buen estado, lo que facilita el acceso en auto.
También existen servicios de colectivos que conectan la capital jujeña con el pueblo, con frecuencias regulares a lo largo del día.
Gracias a su ubicación estratégica y accesibilidad, Maimará se posiciona como uno de los destinos más atractivos para quienes buscan descubrir los paisajes y la cultura del norte argentino sin complicaciones.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario