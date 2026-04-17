Jujuy: el pueblo en medio de la Quebrada de Humahuaca que tiene colores únicos

Además, el pueblo mantiene vivas sus tradiciones culturales. Celebraciones como el carnaval, rituales a la Pachamama y ferias artesanales forman parte de la vida cotidiana, permitiendo a los visitantes sumergirse en una cultura rica y auténtica.

Otra opción es recorrer viñedos locales y conocer la producción de vinos de altura, una actividad que cada vez gana más popularidad en la región. El turismo rural también permite compartir experiencias con los habitantes del lugar, lo que hace el viaje aún más enriquecedor.

Dónde queda Maimará

Maimará se encuentra en la provincia de Jujuy, en plena Quebrada de Humahuaca, una de las regiones más emblemáticas del norte argentino.

Está ubicada a unos 77 kilómetros de San Salvador de Jujuy, lo que la convierte en un destino accesible dentro de la provincia. Además, su cercanía con otros puntos turísticos como Tilcara o Humahuaca permite combinar varias visitas en un mismo viaje.

Cómo llegar a Maimará

Para llegar a Maimará, la opción más directa es tomar la Ruta Nacional 9 desde San Salvador de Jujuy. El camino está completamente asfaltado y en buen estado, lo que facilita el acceso en auto.

También existen servicios de colectivos que conectan la capital jujeña con el pueblo, con frecuencias regulares a lo largo del día.

Gracias a su ubicación estratégica y accesibilidad, Maimará se posiciona como uno de los destinos más atractivos para quienes buscan descubrir los paisajes y la cultura del norte argentino sin complicaciones.