Turismo en Salta: los dos mejores pueblos de montaña para visitar en el verano

Por otro lado, Molinos es un pequeño pueblo detenido en el tiempo, donde las tradiciones se respiran en cada rincón. Su iglesia, declarada Monumento Histórico Nacional, y las antiguas casonas coloniales son testimonio de siglos de historia. La tranquilidad de sus calles y la imponencia de los cerros que lo rodean hacen de este destino una parada obligada para quienes recorren la Ruta Nacional 40.

Ambos pueblos, inmersos en los Valles Calchaquíes, son perfectos para quienes buscan un turismo de contacto directo con la naturaleza y la cultura. Ya sea en vacaciones de verano o durante los esperados días de descanso de septiembre, visitar Cachi y Molinos significa descubrir lo más auténtico de Salta.