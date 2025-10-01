Turismo en Salta: los dos mejores pueblos de montaña para visitar en el verano
Salta guarda dos joyas únicas para los viajeros. Estos pueblos de altura enamoran con su esencia norteña y sus vistas panorámicas.
Viajar al Noroeste Argentino es sinónimo de encontrarse con escenarios naturales de gran belleza. En Salta, los valles, quebradas y cerros forman parte de un entorno que atrae tanto a turistas nacionales como internacionales, que llegan en busca de tranquilidad, cultura y aventuras al aire libre.
Dentro de la provincia, los Valles Calchaquíes representan uno de los sistemas montañosos más visitados del país. No solo destacan por sus colores y formaciones sorprendentes, sino también por su valor histórico y cultural. Desde tiempos precolombinos, estas tierras han sido habitadas y transitadas, y hoy conservan huellas de aquellas civilizaciones junto con tradiciones vivas.
Para quienes planifican escapadas, sobre todo en fechas como marzo o los fines de semana largos de septiembre, los pueblos de montaña de Salta se convierten en destinos irresistibles. Entre todos, hay dos que brillan por encima del resto: Cachi y Molinos, lugares donde la calma del paisaje se mezcla con la calidez de su gente.
Los dos lugares imperdibles de Salta para conocer
Cachi se encuentra a 2.210 metros sobre el nivel del mar, rodeado de cerros nevados y cardonales que pintan un paisaje de postal. Sus calles adoquinadas, las casas de adobe y los edificios coloniales mantienen viva la esencia del norte argentino. Además, posee gran importancia arqueológica, ya que en sus alrededores se hallaron vestigios de culturas ancestrales que habitaron la región.
Por otro lado, Molinos es un pequeño pueblo detenido en el tiempo, donde las tradiciones se respiran en cada rincón. Su iglesia, declarada Monumento Histórico Nacional, y las antiguas casonas coloniales son testimonio de siglos de historia. La tranquilidad de sus calles y la imponencia de los cerros que lo rodean hacen de este destino una parada obligada para quienes recorren la Ruta Nacional 40.
Ambos pueblos, inmersos en los Valles Calchaquíes, son perfectos para quienes buscan un turismo de contacto directo con la naturaleza y la cultura. Ya sea en vacaciones de verano o durante los esperados días de descanso de septiembre, visitar Cachi y Molinos significa descubrir lo más auténtico de Salta.
