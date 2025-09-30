Turismo en Jujuy: el pueblo que esconde un valle rojo similar al planeta Marte

Además del turismo de aventura, se puede experimentar la vida local a través de la gastronomía y la hospitalidad de sus habitantes. La iglesia colonial, la feria en la plaza y la simpleza de las calles son parte de la experiencia. Por su altura —más de 4.500 metros sobre el nivel del mar— es fundamental aclimatarse y tomar precauciones contra el mal de altura.

Dónde queda Cusi Cusi

image

Este pueblo se ubica en el altiplano jujeño, a 350 kilómetros de San Salvador de Jujuy, y se encuentra rodeado de montañas que lo aíslan del ritmo de las grandes ciudades. Su emplazamiento lo convierte en un lugar perfecto para quienes buscan turismo de naturaleza y desconexión total.

Viajar en septiembre es especialmente recomendable, ya que coincide con una época de celebraciones en el norte argentino y permite disfrutar de temperaturas más agradables para recorrer el paisaje andino.

Cómo llegar a Cusi Cusi

Desde la capital provincial, se puede llegar tomando la Ruta Nacional 9 y luego continuar por caminos provinciales que atraviesan la puna. El trayecto demanda varias horas, por lo que es aconsejable planificar el viaje con tiempo y, de ser posible, hospedarse en localidades cercanas antes de llegar al pueblo.

El esfuerzo se ve recompensado: Cusi Cusi regala un contacto único con la naturaleza, la cultura jujeña y un paisaje que parece de ciencia ficción.